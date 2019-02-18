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G.Saray ve Beşiktaş 16'lık yıldızın peşinde!

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G.Saray ve Beşiktaş 16'lık yıldızın peşinde!
Sarıyer Spor Kulübü Amatör Şube ve Altyapı Sorumlusu İsmail Geçim, genç oyuncuları Bertuğ Özgür Yıldırım için Galatasaray ve Beşiktaş’ın kendilerine transfer talebinde bulunduğunu açıkladı.
G.Saray ve Beşiktaş 16'lık yıldızın peşinde! G.Saray ve Beşiktaş 16'lık yıldızın peşinde! G.Saray ve Beşiktaş 16'lık yıldızın peşinde!

TFF 2. Lig'de mücadele eden Sarıyer'de son günlerin en fazla konuşulan isim genç futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım. Özellikle Süper Lig'den birçok talibi olduğu öne sürülen Bertuğ'un geleceği ile ilgili Sarıyer Spor Kulübü Amatör Şube ve Altyapı Sorumlusu İsmail Geçim, İHA'ya açıklamalarda bulundu.

 

16 yaşındaki futbolcuyu transfer iddialarının uzağında tutmaya gayret ettiklerini açıklayan Geçim, "Onu çok fazla bu işlerin içine sokmak istemiyoruz. Daha henüz 16 yaşında bir çocuk neticede. Biz onu normal hayatına devam etmesi doğrultusunda yönlendiriyoruz. Bertuğ'u profesyonel yaptık ve 2.5 yıllık sözleşme imzaladık. Çok nitelikli, ahlaklı ve karakterli bir oyuncu. Saha kenarında olmasına rağmen gol ortalaması 1.0 olan bir çocuk. Kendi yaş grubunda çok üstün özellikleri var. Hem süratli, hem çabuk ve hava hakimiyeti ile adam eksiltme özelliği olan oyun zekası yüksek bir futbolcu" dedi. 


"Galatasaray ve Beşiktaş talepte bulundu" 

 

Bertuğ Yıldırım'ın sezon sonu takımdan ayrılıp ayrılmayacağına dair sorulan soruya ise İsmail Geçim, şöyle cevap verdi: 

"Galatasaray ve Beşiktaş talepte bulundu. Ancak şu anlık sezon sonu için öyle bir şey düşünmedik. Oyuncunun gelişiminin devam etmesini istiyoruz. Zaman ne gösterir bilemeyiz. İleride öyle bir durum olursa oturur, değerlendiririz yönetim kurulu olarak."

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