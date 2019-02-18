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Binali Yıldırım istifa etti

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Binali Yıldırım istifa etti
TBMM Başkanı Binali Yıldırım Meclis Başkanlığı'na veda konuşması yaptı. Yıldırım konuşmasının ardından istifa dilekçesini TBMM Başkanlığına sundu.
Binali Yıldırım istifa etti Binali Yıldırım istifa etti Binali Yıldırım istifa etti

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Bugün itibarıyla TBMM Başkanlığı görevimden çekileceğim'

GÖREVİ CELAL ADAN'A DEVRETTİ

 

 Bu yemekten sonra yapacağım ilk iş görevden ayrılma dilekçesini TBMM'ye teslim etmek olacak. Yarın sabah saat 09.00'da yeni başkan seçilinceye kadar görevi, vekilim İstanbul Milletvekili Sayın Celal Adan'a devredeceğim. 

Yürütmede bürokrasiyi hızlandırmak ve istikrarı temin ettirmektir. Türkiye'de 99 yılda 65 hükümet kurulmuştur. 65. Hükümetin Başbakanı ve parlamenter sistemin son Başbakanı olarak da şekilde görüldüğü gibi.

Kısacası hükümetin ömrü ortalama 1,5 yıl olmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile muradımız Türkiye'de daha uzun süreli ve istikrarlı yürütme sistemini tesis etmektir. 27. döneme 600 milletvekili ile başladık. Yani 50 milletvekili ile daha fazla milletvekili ile 27. dönemi aştık.

YENİ SİSTEME GÖRE MECLİS'TE DÜZENLEMELER YAPTIK

Tabiatıyla 1 Nisan tarihine geldiğimizde mutlaka Meclis'in milletvekili sayısında bir değişiklik olacak. Ama nasıl bir değişiklik olacak onu şimdiden söylemiyoruz, sürpriz olsun. Milletvekili sayımızın 600'a çıkması sebebiyle takdir edersiniz ki Halkla İlişkiler binamızda bazı ihtiyaçlar hasıl oldu. Komisyon, personel odalarında düzenleme yapma ihtiyacı oldu. 53 yeni çalışma yeri milletvekillerimiz için yer oluşturduk. Yeni sisteme göre düzenlemeler yaptık. Hükümet, komisyon ilişkileri bakımından Meclis'te, genel kurulda birtakım değişikliklere gittik.

KOMİSYONLARDA TOPLAM 495 SAAT ÇALIŞMA YAPILDI

Genel Kurulumuz 57 birleşim gerçekleştirildi. Toplam 482 saat çalışma yapıldı. Komisyonlarda 495 saat çalışıldı. Başkanlığımıza yönlendirilen 30 soru önergesi cevaplandırıldı. Milletvekillerimiz tarafından 837 araştırma önergesi verildi. Önergelerin 11'i görüşüldü.

YILDIRIM İSTİFA DİLEKÇESİNİ SUNDU

TBMM Başkanı Binali Yıldırım istifa dilekçesini TBMM Başkanlığına sundu.

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