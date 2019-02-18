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Meteoroloji'den kritik uyarı: Kar geliyor

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Meteoroloji'den kritik uyarı: Kar geliyor
Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji'den kritik uyarı: Kar geliyor Meteoroloji'den kritik uyarı: Kar geliyor Meteoroloji'den kritik uyarı: Kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın  Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu  Karadeniz ile Ardahan, Hatay çevreleri yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

 

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç  kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
 
İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı  ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi öngörülüyor.
 
Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatı yönlerden  kuvvetli (40-70 kilometre/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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