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Dev anlaşma imzalandı!

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Dev anlaşma imzalandı!
Suudi Arabistan ve Pakistan, yenilenebilir enerji, petrokimya ve madencilik alanlarında 69,7 milyar riyal (yaklaşık 18,5 milyar dolar) tutarında 4 mutabakat zaptı ve 1 anlaşma imzaladı.
Dev anlaşma imzalandı! Dev anlaşma imzalandı! Dev anlaşma imzalandı!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Pakistan'a  düzenlediği ziyaret kapsamında iki ülke yetkilileri arasında farklı alanlarda  işbirliğini güçlendirecek mutabakat zaptları ve 1 anlaşma imzalandı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Suudi Arabistan ve  Pakistanlı yetkililer arasında, madencilik alanında 22,5 milyar riyal tutarında  mutabakat zaptı imzaladı. Söz konusu mutabakat kapsamında madencilik alanında  işbirliğini artırmak ve Pakistan'daki madencilik projelerine yatırım yapılmasının  hedeflendiği kaydedildi.

Yenilenebilir enerji alanında 7,5 milyar, rafinaj ve petrokimyada 37,5  ve elektrik üretim projelerinin desteklenmesi alanında 1,2 milyar riyal mutabakat  zaptı imzalandı. İmzalanan anlaşmanın ise Pakistan'a aylık 1 milyar riyal  değerinde yakıt tedariki sağlanmasını hedeflediği belirtildi.

Prensi Muhammed bin Selman, çıktığı Asya turu kapsamında dün  Pakistan'ı ziyaret etmişti. Muhammed bin Selman'ın tur kapsamında Hindistan ve  Çin'i de ziyaret etmesi bekleniyor.

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