Venezuela'da Guaido'ya soğuk duş!

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun ülkeye davet ettiği 4 Avrupa Parlamentosu üyesi ülkeye alınmadı.

Venezuela’da Nicolas Maduro hükümeti, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido ile görüşmek isteyen 4 Avrupa Parlamentosu üyesini sınır dışı etti.



Avrupa Parlamentosundaki muhafazakar Avrupa Halk Partisi (EPP) üyesi, Esteban Gonzalez Pons, Jose Ignacio Salafranca, Gabriel Mato Adrover ve Esther de Lange Uluslararası Havalimanı Maiquetia’ya indikten hemen sonra başka bir uçakla ülkelerine geri gönderildi.

Tajani, Maduro için 'diktatör' yorumu yaptı



İspanya ve Fransa, milletvekillerinin Venezuela’dan sınırdışı edilmeleri nedeniyle Nicolas Maduro rejimini kınadı. Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, bu durumun Maduro’nun bir diktatör olduğunun kanıtı olduğunu ileri sürdü. Hükumet makamları ise yasa koyucuların ziyarete izin vermediğini, çünkü Avrupa Birliği önderliğindeki temas grubu tarafından planlanan geziden bir hafta önce kendilerine izin verilmeyeceğinin aktarıldığını açıkladı.

MADURO TALİMAT VERMİŞTİ



Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, birkaç gün önce Avrupalı milletvekillerinin ülkeyi ziyaret etmelerine izin verilmeyeceğini belirterek provokasyondan kaçınmaları tavsiyesinde bulunmuştu. Arreaza, aşırılık yanlısı olarak suçladığı milletvekillerinin, Venezuela’nın istikrarına engel olabileceğini ifade etmişti.