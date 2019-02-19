19 Şubat 2019 Salı4 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:22Güneş 07:47Öğle 13:23İkindi 16:19Akşam 18:49Yatsı 20:09
    • 6°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • -4°C Afyon
    • -13°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 7°C Aydın
    • -1°C Balıkesir
  • BIST: 101.729 -0.96
  • Altın: 225,996 -0.88
  • Dolar: 5,3025 0.34
  • Euro: 5,9989 0.75

Savunma Sanayii Başkanlığı Akıncı’nın sistemini yayımladı

»
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İnsansız Hava Aracı (İHA) Akıncı’nın sistemini yayımladı.
Savunma Sanayii Başkanlığı Akıncı’nın sistemini yayımladı
Savunma Sanayii Başkanlığı Akıncı’nın sistemini yayımladı Savunma Sanayii Başkanlığı Akıncı’nın sistemini yayımladı Savunma Sanayii Başkanlığı Akıncı’nın sistemini yayımladı

Türkiye’nin silahlı ve silahsız İHA filosunu güçlendirmek için yapılan çalışmalar devam ediyor. Bunların arasında en göze çarpan yüksek irtifa uzun havada kalış sınıfı Akıncı Taarruzi İHA projesi oldu.


İŞTE ÖZELLİKLERİ

Akıncı İHA Projesi kapsamında 40.000 fitte 24 saat havada kalış süresi, 4.5 ton ağırlığında, 900 kg faydalı yük, 450 kg dahili faydalı yük taşıyabilecek. Kanat açıklığı 20 metre olan, Milli Elektronik Destek Podu, Milli AESA Radarı, Milli Görüş Hattı ve Uydu Haberleşme sistemi ile donatılacak olan AKINCI, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ / TEI tarafından geliştirilen PD 220 motoru ile havalanması hedefleniyor.

TÜRKİYE 3 ÜLKEDEN BİRİ

Türkiye’nin bu sınıfta İHA geliştiren 3 ülkeden biri olacağı belirtilen projede AKINCI’nın MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılabileceği aktarıldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tanzim satışta bir haftalık bilanço!Tanzim satışta bir haftalık bilanço!İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 34 ilçede 50 yerde bir hafta önce hizmet vermeye başlayan tanzim satış noktalarında, 2 bin 510 ton sebzenin satıldığını duyurdu.
ABD’li komutan aranan PKK’lı terörist ile görüştüABD’li komutan aranan PKK’lı terörist ile görüştüABD Merkez Kuvvetleri Komutanı Votel, SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın kendilerinden Suriye'den çekilmemelerini talep ettiğini ancak bunun şu anda bir seçenek olmadığını bildirdi.
Savunma Sanayii Başkanlığı Akıncı’nın sistemini yayımladıSavunma Sanayii Başkanlığı Akıncı’nın sistemini yayımladıSavunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İnsansız Hava Aracı (İHA) Akıncı’nın sistemini yayımladı.
Meteoroloji'den kritik uyarı: Kar geliyorMeteoroloji'den kritik uyarı: Kar geliyorOrta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Binali Yıldırım istifa ettiBinali Yıldırım istifa ettiTBMM Başkanı Binali Yıldırım Meclis Başkanlığı'na veda konuşması yaptı. Yıldırım konuşmasının ardından istifa dilekçesini TBMM Başkanlığına sundu.
İdlib'de korkunç saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralılar varİdlib'de korkunç saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralılar varSuriye'nin İdlib şehrinin merkezindeki El-Kusur Caddesi'nde iki bomba yüklü araç patladı. İlk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı açıklandı.
  • AK Parti iki ilde adaylarını geri çekti!18 Şubat 2019 Pazartesi 15:18
  • Soylu geri dönen Suriyeli sayısını açıkladı18 Şubat 2019 Pazartesi 15:12
  • Bakan müjdeyi verdi: Mart'ta ödeme yapılacak18 Şubat 2019 Pazartesi 14:28
  • Acı haber Suriye'den geldi: 1 asker şehit18 Şubat 2019 Pazartesi 14:01
  • FETÖ'cü 40 sanığa müebbet istendi18 Şubat 2019 Pazartesi 12:03
  • PKK'nın çocuk ve kadın istismarı ifadelere yansıdı18 Şubat 2019 Pazartesi 11:48
  • Binali Yıldırım bugün veda edecek18 Şubat 2019 Pazartesi 11:44
  • İstanbullular dikkat!18 Şubat 2019 Pazartesi 11:40
  • Artık vatandaşa bir tık ötede!18 Şubat 2019 Pazartesi 11:39
  • Muğla'da maden ocağında göçük!18 Şubat 2019 Pazartesi 11:25
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri