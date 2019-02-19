ABD’li komutan aranan PKK’lı terörist ile görüştü

ABD Merkez Kuvvetleri Komutanı Votel, SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın kendilerinden Suriye'den çekilmemelerini talep ettiğini ancak bunun şu anda bir seçenek olmadığını bildirdi.



CENTCOM Komutanı Joseph Votel, Suriye'de Türkiye tarafından aranan ve ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon tarafından SDG'nin komutanı olarak nitelenen PKK'lı terörist Mazlum Kobani kod adlı Şahin Cilo ile Suriye'de ABD'ye ait bir hava üssünde görüştü.



Orgeneral Votel, '(YPG/PKK'dan ABD'ye çekilmeme çağrısı) Bizden yapmamızı istedikleri şeyleri tabii ki biliyoruz. Ancak bu şu anda gittiğimiz bir yol değil. Tartışma ABD askerlerinin burada kalıp kalmaması üzerine değil. Koalisyon kuvvetlerinin ne yapabileceği potansiyeline baktık' dedi.



"TERÖRİST: ABD BİZDEN DESTEK İSTEDİ"

Amerikan medyasına konuşan PKK'lı Cilo, ABD'den hava desteği ve sahada destek kuvveti istediğini ifade etti.

Cilo ile görüşmesinden sonra basına açıklamalarda bulunan Votel, "Bizden yapmamızı istedikleri şeyleri tabii ki biliyoruz. Ancak bu şu anda gittiğimiz bir yol değil." ifadesini kullandı.

Votel, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın aralık ayında verdiği çekilme talimatını uyguladıklarını ifade etti.



'ABD SURİYE'DEN ÇEKİLSE BİLE...'

Votel, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den tamamen çekilme emrini uygulamaya devam ettiklerini açıkladı.

Ancak Votel, uluslararası askeri bir gücün de bölgede kalarak DAEŞ'le mücadeleye katkı sağlaması gerektiğini söyledi.

Votel "Bizden isteneni anlıyoruz ancak şu anki noktada tüm güçlerimizi çekme noktasında değiliz" dedi.

ABD'li komutan "Şu anki tartışma ABD'nin bölgede kalıp kalmaması değil, koalisyon güçlerinin bölgeden ne yapıp yapamayacağına bakıyoruz" dedi.

Votel bin ile bin 500 uluslararası koalisyon gücünün Suriye'de DAEŞ'le mücadele için kalmasını umduklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, aralık ayında ABD askerlerini Suriye'den çekme kararı almıştı. Çekilmeyi kolaylaştırmak üzere ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'ye 600 asker daha göndermişti.