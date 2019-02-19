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Tanzim satışta bir haftalık bilanço!

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 34 ilçede 50 yerde bir hafta önce hizmet vermeye başlayan tanzim satış noktalarında, 2 bin 510 ton sebzenin satıldığını duyurdu.
Tanzim satışta bir haftalık bilanço!
Tanzim satışta bir haftalık bilanço! Tanzim satışta bir haftalık bilanço! Tanzim satışta bir haftalık bilanço!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 11 Şubat günü itibarıyla başlatılan "Üreticiden Tüketiciye Doğrudan Sebze" satışları devam ediyor.


Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yürütülen "Enflasyonla Topyekun Mücadele" kampanyasına destek olmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığının da desteğiyle 50 farklı noktada kurulan tanzim satış noktalarında vatandaşlara 8 çeşit sebze, uygun fiyatta satılıyor.

 

2 BİN 510 TON SEBZE SATILDI

Bu kapsamda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELTUR tarafından yürütülen tanzim satışların ilk haftasında, 2 bin 510 ton sebze satışı gerçekleşti.

DOMATES İLK SIRADA

 

İstanbullular en çok domates satın aldı. Bir hafta içinde bin 200 ton domates, 673 ton patates, 354 ton soğan, 106 ton ıspanak, 79 ton çarliston biber, 38 ton salatalık, 32 ton sivri biber ve 28 ton patlıcan vatandaşa satıldı.

Tanzim noktalarında sebze satışlarının başlamasıyla sebze hallerinde ve marketlerde de fiyatlar neredeyse yarı yarıya düştü.

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