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Bin Ali'nin 450 milyon dolarına el konuldu

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Tunus'ta, bugüne kadar devrik Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali ve ailesine ait yaklaşık 450 milyon dolara el konulduğu bildirildi.
Bin Ali'nin 450 milyon dolarına el konuldu
Bin Ali'nin 450 milyon dolarına el konuldu Bin Ali'nin 450 milyon dolarına el konuldu Bin Ali'nin 450 milyon dolarına el konuldu

Maliye Bakanı Rıza Şelgum, Parlamentoda düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada, bugüne kadar devrik Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali ve ailesine ait nakit, banka hesabı ve taşınmaz mallardan oluşan toplam yaklaşık 450 milyon dolar el konulduğunu söyledi. 

 

HAZİNEYE İADE EDİLDİ

Bakan Şelgum, el konulan mallardan 420 milyon doların hazineye iade edildiğini belirtti. 

Ülkede devrim sonrasında gerçekleşen müsaderelere ilişkin açıklama yapan Şelgum, Ulusal Müsadere Komisyonu tarafından 2012-2018 arasında 2 bin 335 müsadere kararı çıkarıldığını, bunların toplam 630 taşınmaz mal, 20 ticari kurum, 242 mali hesap, 211 araba, motor ve yat, 139 silah, mobilya ve değerli madenlerden oluştuğunu kaydetti. 

 

Aynı oturumda söz alan Adalet Bakanı Muhammed Kerim el-Cemusi de Tunus'un yurt dışına kaçırılan mallardan ancak 40 milyon dolarını geri alabildiğini ifade etti.

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