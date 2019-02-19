19 Şubat 2019 Salı4 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:22Güneş 07:47Öğle 13:23İkindi 16:19Akşam 18:49Yatsı 20:09
    • 7°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • -3°C Afyon
    • -11°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 4°C Aydın
    • -3°C Balıkesir
  • BIST: 101.729 -0.96
  • Altın: 225,837 -0.95
  • Dolar: 5,3028 0.01
  • Euro: 5,9908 -0.14

Meteoroloji'den uyarı geldi! İstanbul'da göz gözü görmüyor

»
Meteoroloji'den yapılan son açıklamalara göre, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde şiddetli sağanak yağışların, yüksek kesimlerin ise kar kimi zaman da tipinin etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji'den uyarı geldi! İstanbul'da göz gözü görmüyor
Meteoroloji'den uyarı geldi! İstanbul'da göz gözü görmüyor Meteoroloji'den uyarı geldi! İstanbul'da göz gözü görmüyor Meteoroloji'den uyarı geldi! İstanbul'da göz gözü görmüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Ardahan, Hatay çevreleri yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz’de batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa.) olarak eseceği tahmin ediliyor.


Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz’de batı ve güney batı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.

UYARI YAPILDI

Doğu Karadeniz’deki yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinin 800 m üzeri rakımlı yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20-40 cm) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile kuvvetli rüzgar ve tipinin sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu yer yer sisli

ANKARA 1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu yer yer sisli

IZMIR 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU -2°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu sabah saatlerinde puslu yer yer sisli

TRABZON 5°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 

VAN -1°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu yer yer sisli

ŞANLIURFA 6°C, 16°C
Parçalı bulutlu

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Erdoğan imzaladı! Yeni atamalar...Erdoğan imzaladı! Yeni atamalar...Gençlik ve Spor Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Meteoroloji'den uyarı geldi! İstanbul'da göz gözü görmüyorMeteoroloji'den uyarı geldi! İstanbul'da göz gözü görmüyorMeteoroloji'den yapılan son açıklamalara göre, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde şiddetli sağanak yağışların, yüksek kesimlerin ise kar kimi zaman da tipinin etkili olması bekleniyor.
Tanzim satışta bir haftalık bilanço!Tanzim satışta bir haftalık bilanço!İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 34 ilçede 50 yerde bir hafta önce hizmet vermeye başlayan tanzim satış noktalarında, 2 bin 510 ton sebzenin satıldığını duyurdu.
ABD’li komutan aranan PKK’lı terörist ile görüştüABD’li komutan aranan PKK’lı terörist ile görüştüABD Merkez Kuvvetleri Komutanı Votel, SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın kendilerinden Suriye'den çekilmemelerini talep ettiğini ancak bunun şu anda bir seçenek olmadığını bildirdi.
Savunma Sanayii Başkanlığı Akıncı’nın sistemini yayımladıSavunma Sanayii Başkanlığı Akıncı’nın sistemini yayımladıSavunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İnsansız Hava Aracı (İHA) Akıncı’nın sistemini yayımladı.
Meteoroloji'den kritik uyarı: Kar geliyorMeteoroloji'den kritik uyarı: Kar geliyorOrta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
  • Binali Yıldırım istifa etti18 Şubat 2019 Pazartesi 23:17
  • İdlib'de korkunç saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var18 Şubat 2019 Pazartesi 16:55
  • AK Parti iki ilde adaylarını geri çekti!18 Şubat 2019 Pazartesi 15:18
  • Soylu geri dönen Suriyeli sayısını açıkladı18 Şubat 2019 Pazartesi 15:12
  • Bakan müjdeyi verdi: Mart'ta ödeme yapılacak18 Şubat 2019 Pazartesi 14:28
  • Acı haber Suriye'den geldi: 1 asker şehit18 Şubat 2019 Pazartesi 14:01
  • FETÖ'cü 40 sanığa müebbet istendi18 Şubat 2019 Pazartesi 12:03
  • PKK'nın çocuk ve kadın istismarı ifadelere yansıdı18 Şubat 2019 Pazartesi 11:48
  • Binali Yıldırım bugün veda edecek18 Şubat 2019 Pazartesi 11:44
  • İstanbullular dikkat!18 Şubat 2019 Pazartesi 11:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri