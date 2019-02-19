Sapkın kadın imam Türkiye'yi hedef aldı

İngiliz BBC'ye konuşan, Almanya'da İslam'ı tahrif etme girişiminde bulunan Seyran Ateş, Türkiye'yi hedef alarak yurt dışından gelen fonların Avrupa'daki camilerde "radikal İslam'ı beslediği" iddiasında bulundu.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki bir tapınakta 'imamlık' yaptığını iddia ederek kendi sapkın fikirlerini yaymaya çalışan Türkiye doğumlu Seyran Ateş, Türkiye'yi ve Türk imamları hedef alarak yurt dışından gelen fonların Avrupa'daki camilerde "radikal İslam'ı beslediği"ni iddia etti.

TÜRKİYE SAPKIN FİKİRLERİNİ ENGELLİYOR

Avrupa ülkelerine yabancı fonların yasaklanması çağrısı yapan Ateş, itiraf gibi açıklamada bulunarak Türkiye'den gelen fonların kendi sapkın fikirlerini engellediği itifrafında bulundu. Ateş, "Bu fonlar daha özgür ve hoşgörülü bir İslam'ın ortaya çıkmasını engelliyor." dedi.

'Avrupa ile uyumlu İslam oluşturma' itirafında bulunan Ateş, camilerin Türkiye'den alınması için imada bulunarak, "Kurda kuzu emanet etmezsiniz. Biz yabancı ülkelerin camilerimizi idare etmesine izin veriyoruz. Bu şartlar altında nasıl Avrupa ile uyumlu bir İslam anlayışı oluşturabiliriz?" ifadesiyle asıl amacını ortaya koydu.

TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ BATTI

Yaklaşık 6 milyon Türkün yaşadığı Almanya'da, 900 caminin giderleri doğrudan Türkiye tarafından karşılanmasına da dikkat çekildiği haberde, Ateş'in şu ifadeleri yer aldı:

"İmamlar buraya Türkiye'den gönderiliyor. Hepsi Türk devletinin çalışanları. Bizim buradaki, Avrupa'daki ihtiyaçlarımızla nasıl bir bağ kurabilirler?"

Nereden desteklendiği henüz bilinmeyen bir fon ile çalıştırdığı tapınakta kadın-erkek namaz kıldıran Ateş, "Demokrasiye, cinsiyet eşitliğine ve LGBT haklarına karşı bir İslam'ı öne çıkarıyorlar. Şeriat toplumu sunuyorlar. Arap, Afgan, Pakistan camileri de var, hepsinde kendi dilleri konuşuluyor. Neden Alman bir camimiz olmasın?" açıklamasıyla asıl amacını özetliyor.

TEHDİT BAHANESİYLE ALMAN KORUMASINDA

İstanbul'da doğan ve 6 yaşındayken Almanya'ya taşınan Ateş'i tehdit edildiği bahanesiyle Almanya'nın özel tahsis ettiği polisler tarafından korunması dikkat çekiyor.

İNGİLİZ BBC ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Sapkın tapınağı öven İngiliz BBC'nin haberinde, "Camide kadınlar ve erkeklerin yan yana namaz kıldığı, kadınların duaları yönetebildiği ve burkanın yasak olduğu, bir buçuk yıldır bu kurallara uyulduğu" ifadeleriyle sapkınlar parlatılmaya çalışıldı.