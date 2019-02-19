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Binali Yıldırım görevini Celal Adan'a devretti

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Binali Yıldırım Meclis Başkanlığı'nı MHP İstanbul milletvekili Celal Adan'a devretti.
Binali Yıldırım görevini Celal Adan'a devretti
Binali Yıldırım görevini Celal Adan'a devretti Binali Yıldırım görevini Celal Adan'a devretti Binali Yıldırım görevini Celal Adan'a devretti

Binali Yıldırım, "TBMM Başkanlığı'ndan dün itibari ile çekildim. Görevi bugün Celal Adan'a devrediyorum. Gönlüm rahat"  diye konuştu.

 

Adan, yeni Meclis Başkanı seçiline kadar TBMM Geçici Başkanı olarak görev yapacak.

GÖNLÜM RAHAT

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali YıldırımTBMM Başkanlığı görevini TBMM Başkanvekili Celal Adan'a devretti. Adan, yeni Meclis Başkanı seçiline kadar TBMM Geçici Başkanı olarak görev yapacak.

Binali Yıldırım tören esnasında, "Bütün gruplarla uyum içinde çalışmaya gayret ettim. Bugün görevimi yaparken gönlüm rahat. yapılan anayasa değişikliğinden sonra yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı sistemi milli iradenin tecelli ettiği meclisimiz bundan soran yürütme ve yasama arasındaki ilişkilerin daha da net olarak belirlendiği ve daha çok milletimizin ihtiyacı olan yasaların yapılması millet asına denetim faaliyetlerinin sürdürülmesi görevini ifa edecektir. Meclis'in bu anlamdaki gücü daha da artmış olacaktır. Görevi değerli başkan vekili İstanbul milletvekili siyasette uzun süre tecrübesi olan değerli kardeşim Celal Adan Bey'e teslim ediyorum." açıklamasında bulundu.

[BİNALİ YILDIRIM İSTİFA DİLEKÇESİNİ BÖYLE İMZALADI] BİNALİ YILDIRIM İSTİFA DİLEKÇESİNİ BÖYLE İMZALADI

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