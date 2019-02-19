19 Şubat 2019 Salı4 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:22Güneş 07:47Öğle 13:23İkindi 16:19Akşam 18:49Yatsı 20:09
    • 11°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • -8°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 0°C Balıkesir
  • BIST: 101.308 -0.41
  • Altın: 226,278 -0.76
  • Dolar: 5,3092 0.13
  • Euro: 6,0007 0.03

Örgütün kasası 'Kozmik bacı' yakalandı

»
Ankara'daki FETÖ operasyonunda örgütün kasası olduğu belirlenen "Kozmik Bacı" lakaplı Yasemin Ö. yakalandı, 37 kişi hakkında gözaltı kararı var.
Örgütün kasası 'Kozmik bacı' yakalandı
Örgütün kasası 'Kozmik bacı' yakalandı Örgütün kasası 'Kozmik bacı' yakalandı Örgütün kasası 'Kozmik bacı' yakalandı


Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında, "ardışık arama" sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 14'ü muvazzaf asker, 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Muğla, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Gaziantep, Samsun, Zonguldak, Balıkesir, Kocaeli ve Bingöl'de eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İSTANBUL'DA BÜYÜK OPERASYON

Öte yandan FETÖ'nün TSK yapılanmasına  yönelik soruşturmada, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör ve sabit kontörlü hat  kullandığı tespit edilen aralarında 1 albay,  2 binbaşı ve 1 yüzbaşının bulunduğu  53 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca,  FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme  amacıyla ankesör veya sabit kontörlü hat kullananlara yönelik Emniyet Genel  Müdürlüğü ve İstanbul Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda bazı  şüpheliler tespit edildi.

Bu kapsamda, 19'u Jandarma Komutanlığında, 19'u Kara Kuvvetleri  Komutanlığında, 7'si Hava Kuvvetleri Komutanlığında, 8'i de Deniz Kuvvetleri  Komutanlığında görevli 53 asker hakkında gözaltı kararı verildi.  Şüphelilere  yönelik arama ve el koyma kararı da alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen 1 albay, 2 binbaşı, 1 yüzbaşı, 8  üsteğmen, 3 teğmen, 25 astsubay ve 13 uzman çavuşun yakalanması için İstanbul  merkezli 15 ilde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca operasyon başlatıldı. Operasyon sürüyor.

'KOZMİK BACI' YAKALANDI

Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada FETÖ'nün kadın yapılanmasında etkin rolü olan 'Kozmik Bacı' lakaplı Yasemin Ören'in de bulunduğu 26 kişi yakalandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Altınköy ve 112 Tesis Açılış TöreniAltınköy ve 112 Tesis Açılış TöreniAltınköy ve 112 Tesis Açılış Töreni
Hükümet o ürün için de harekete geçtiHükümet o ürün için de harekete geçtiDolar bahanesiyle zam üstüne zam yapılan damacana sulara indirim beklerken zam gelmesi sonrası hükümet harekete geçti. Hükümet, fahiş fiyat artışlarına yönelik denetim listesine ambalajlı suları da alma kararı verdi.
İzmir'de düğmeye basıldı: 176 gözaltıİzmir'de düğmeye basıldı: 176 gözaltıİzmir'de aralarında FETÖ'nün mahrem imamları, askerler ve kamuya sızan kripto örgüt üyelerinin de bulunduğu 176 kişi için gözaltı kararı verildi.
Cumhuriyet davasında cezalar onandıCumhuriyet davasında cezalar onandıİstinaf Mahkemesi, Cumhuriyet gazetesi davasında verilen hapis cezası ve beraat kararlarını onadı.
Örgütün kasası 'Kozmik bacı' yakalandıÖrgütün kasası 'Kozmik bacı' yakalandıAnkara'daki FETÖ operasyonunda örgütün kasası olduğu belirlenen "Kozmik Bacı" lakaplı Yasemin Ö. yakalandı, 37 kişi hakkında gözaltı kararı var.
Jandarma'da operasyon: 52 astsubaya gözaltıJandarma'da operasyon: 52 astsubaya gözaltıAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı'nda yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 52 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.
  • CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı19 Şubat 2019 Salı 09:45
  • Binali Yıldırım görevini Celal Adan'a devretti19 Şubat 2019 Salı 09:37
  • Erdoğan imzaladı! Yeni atamalar...19 Şubat 2019 Salı 07:53
  • Meteoroloji'den uyarı geldi! İstanbul'da göz gözü görmüyor19 Şubat 2019 Salı 07:48
  • Tanzim satışta bir haftalık bilanço!19 Şubat 2019 Salı 07:36
  • ABD’li komutan aranan PKK’lı terörist ile görüştü19 Şubat 2019 Salı 07:33
  • Savunma Sanayii Başkanlığı Akıncı’nın sistemini yayımladı19 Şubat 2019 Salı 07:32
  • Meteoroloji'den kritik uyarı: Kar geliyor18 Şubat 2019 Pazartesi 23:21
  • Binali Yıldırım istifa etti18 Şubat 2019 Pazartesi 23:17
  • İdlib'de korkunç saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var18 Şubat 2019 Pazartesi 16:55
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri