Örgütün kasası 'Kozmik bacı' yakalandı

Ankara'daki FETÖ operasyonunda örgütün kasası olduğu belirlenen "Kozmik Bacı" lakaplı Yasemin Ö. yakalandı, 37 kişi hakkında gözaltı kararı var.



Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında, "ardışık arama" sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 14'ü muvazzaf asker, 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Muğla, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Gaziantep, Samsun, Zonguldak, Balıkesir, Kocaeli ve Bingöl'de eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İSTANBUL'DA BÜYÜK OPERASYON



Öte yandan FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör ve sabit kontörlü hat kullandığı tespit edilen aralarında 1 albay, 2 binbaşı ve 1 yüzbaşının bulunduğu 53 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit kontörlü hat kullananlara yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstanbul Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda bazı şüpheliler tespit edildi.

Bu kapsamda, 19'u Jandarma Komutanlığında, 19'u Kara Kuvvetleri Komutanlığında, 7'si Hava Kuvvetleri Komutanlığında, 8'i de Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 53 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik arama ve el koyma kararı da alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen 1 albay, 2 binbaşı, 1 yüzbaşı, 8 üsteğmen, 3 teğmen, 25 astsubay ve 13 uzman çavuşun yakalanması için İstanbul merkezli 15 ilde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca operasyon başlatıldı. Operasyon sürüyor.

'KOZMİK BACI' YAKALANDI

Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada FETÖ'nün kadın yapılanmasında etkin rolü olan 'Kozmik Bacı' lakaplı Yasemin Ören'in de bulunduğu 26 kişi yakalandı.