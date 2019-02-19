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Ersun Yanal 3 ismin üzerini çizdi!

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Ersun Yanal 3 ismin üzerini çizdi!
Ersun Yanal, takımdaki en büyük problemin son vuruş eksikliği olduğunu söyledi. Soldado, Slimani ve Frey'in üzerini çizdi. Yönetim ikisi üst seviyede üç yeni golcü için düğmeye bastı.
Ersun Yanal 3 ismin üzerini çizdi! Ersun Yanal 3 ismin üzerini çizdi! Ersun Yanal 3 ismin üzerini çizdi!

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek 12 oyuncusundan sadece Skrtel ve Şener'i kadroda tutmayı planlayan Fenerbahçe, ilk neşteri forvet hattına vuracak.

Devre arasında savunma ve orta sahaya önemli takviyeler yapan, ancak golcü girişimlerinden sonuç alamayan yönetim, Ersun Yanal'ın verdiği rapor doğrultusunda harekete geçti.

Takımdaki en büyük problemin son vuruş eksikliği olduğunu belirten Yanal'ın, golcülerin skora yeteri kadar katkı sağlamamasını vurgulaması üzerine sezon sonunda sözleşmesi bitecek Soldado ile kiralık olan Slimani'nin üzeri çizildi. 2022'ye kadar mukavelesi bulunan Frey'i elden çıkarmak için de çalışmalar başladı.

Bu üç oyuncuyla da yolları ayıracak olan Fenerbahçe, yeni sezonda birbiriyle yarışacak iki üst düzey golcü transferi planlıyor. Ayrıca, bir de gelecek vaat eden genç bir kabiliyetin kadroya dahil edilmesi düşünülüyor.

HEDEF AVRUPA PAZARI

Teknik direktör Ersun Yanal'ın kafasında bazı isimleri belirlediği belirtilirken yönetimin, Yanal ile Comolli arasında yapılacak değerlendirme toplantısından sonra operasyonu başlatacağı belirtiliyor. Kulübün içinde bulunduğu maddi sıkıntıları ve devam eden finansal fair play anlaşmasını da göz önünde bulunduran yönetimin, transferi fiyatlar tavan yapmadan bitirmek istediği ifade ediliyor. İsim konusunda tam ise bir sessizlik hakim. Ancak daha önceki görüşmelerinde Yanal ile Comolli'nin birkaç isim konusunda fikir birliğinde olduğu öne sürüldü. Oyuncular hakkında henüz detaylı bir bilgi sızmasa da İngiltere ve Fransa'da top koşturan yıldızlarında gündemde olduğu, ayrıca Avrupa'da top koşturan Türk gençlerinin de yakından takip edildiği biliniyor.

MECBUREN SLIMANI

Avrupa Ligi'nde Zenit'e konuk olacak Fenerbahçe'de hazırlıklar başladı. Teknik direktör Ersun Yanal ise kadrosunu şimdiden belirledi.

Kadıköy'de 1-0 kazanan ekipte fazla bir değişiklik planlamayan tecrübeli teknik adam, sağ bekte kart cezalısı Isla'nın yerine Şener'i hazırlıyor.

Sol açıkta ise Valbuena'nın yerine Ayew formaya yakın duruyor. Tedavisi devam eden Tolgay'dan bu karşılaşmada da yararlanamayacak olan Yanal, Soldado UEFA listesinde olmadığı için golcü tercihini ise yine Islam Slimani'den yana kullanacak. Cezayirlinin saç baş yolduran performansına rağmen Ersun Hoca, Frey'i ilk on birde düşünmüyor. Bu arada Benzia'nın da eksikler sebebiyle kadroya dahil edilmesi bekleniyor. Slimani'yle özel bir görüşme yapan Yanal'ın Cezayirli yıldıza "Ben senin kabiliyetlerine güveniyorum ve bütün eleştirilere rağmen arkanda duruyorum. Ama artık senin de beklentilere cevap vermen gerek" uyarısında bulunduğu belirtildi. (Türkiye)

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