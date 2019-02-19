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  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
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Cumhuriyet davasında cezalar onandı

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Cumhuriyet davasında cezalar onandı
İstinaf Mahkemesi, Cumhuriyet gazetesi davasında verilen hapis cezası ve beraat kararlarını onadı.
Cumhuriyet davasında cezalar onandı Cumhuriyet davasında cezalar onandı Cumhuriyet davasında cezalar onandı

İstinaf Mahkemesi, Cumhuriyet gazetesi davasında verilen hapis cezası ve beraat kararlarını onadı.

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