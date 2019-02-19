A Milli Takım'ın eski futbolcularından, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Gaziantepspor kulüplerinde forma giyen spor yorumcusu Abdullah Çevrim, Fethiye'de geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti. Çevrim'in daha önceden kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Çevrim'in vefatının ardından başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "A Milli Takımımızın eski futbolcularından, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Gaziantepspor kulüplerinde forma giyen spor yorumcusu Abdullah Çevrim'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Abdullah Çevrim'e Allah'tan rahmet; Ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.
19 Şubat 2019 Salı4 C.Ahir 1440
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Fenerbahçe efsane ismi hayatını kaybetti
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