19 Şubat 2019 Salı4 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:22Güneş 07:47Öğle 13:23İkindi 16:19Akşam 18:49Yatsı 20:09
    • 17°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • -5°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 8°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 101.126 -0.59
  • Altın: 227,129 -0.38
  • Dolar: 5,3106 0.15
  • Euro: 6,0050 0.10

ABD'den kritik Sudan kararı!

»
ABD'den kritik Sudan kararı!
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Cyril Sartor, Sudan'a dışarıdan çözüm dayatılmayacağını ancak Hartum hükümetinin de vatandaşlarının barışçıl ifade hakkına saygı duyması gerektiğini belirtti.
ABD'den kritik Sudan kararı! ABD'den kritik Sudan kararı! ABD'den kritik Sudan kararı!

Başka ülkelerin içişlerine karışarak gittiği her yeri yakıp yıkan ABD, zor günler geçiren Sudan'a "şimdilik" müdahale edilmeyeceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Cyril Sartor, başkent Hartum'daki Devlet Başkanlığı Sarayı'nda Sudan Devlet Başkanı Yardımcısı Faysal Hasan İbrahim ile bir araya geldi.

 

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Cyril Sartor, "Sudan, bir gelişme ve geçiş döneminde. Sudan'a dışarıdan herhangi bir çözüm dayatılmayacak. Daha çok sabır, hükümetin siyasi çözüm bulmasına imkan tanıyacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Sartor, "Hartum hükümetinin vatandaşlarının barışçıl ifade hakkına saygı göstermesi gerekiyor" ifadesini kullanarak, göstericilerin de barışçıl çizgide kalması gerektiğini vurguladı.

 

İbrahim ile görüşmesinin verimli ve yapıcı geçtiğini belirten Sartor, iki ülkenin güçlü bir ortaklık için birlikte çalışacağını kaydetti.

Sudan Devlet Başkanı Yardımcısı İbrahim de ülkesinin ortak önem arz eden meselelerde ABD ile diyaloğu sürdürmeye kararlı olduğunu söyledi.

Sartor, iki günlük resmi ziyaret kapsamında dün Hartum'a gelmişti.

Sudan aleyhindeki "ulusal olağanüstü hal" ilk olarak 3 Kasım 1997'de dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'un talimatıyla çıkarılmış ve zaman içinde uzatılarak bugüne dek sürmüştü.

Trump yönetimi, 6 Ekim 2017'de "1997'den bu yana Sudan'a uygulanan ticari yaptırımları kaldırma" kararı almış ancak ülkeyi terörü destekleyenler listesinden çıkarmamıştı.

Sudan'da 19 Aralık'tan bu yana Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakması talebiyle gösteriler düzenleniyor.

Sudan Devlet Başkanı Beşir ise her fırsatta reform ve iyileştirme sözü verirken yönetimin ancak seçimlerle değişebileceğini belirtiyor.

Hükümet, şimdiye kadar gösterilerde 32 kişinin, Uluslararası Af Örgütü ise 51 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Yarın ikinci ayını dolduracak hükümet karşıtı gösterilere son haftalarda katılımın azaldığı görülüyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ABD'den kritik Sudan kararı!ABD'den kritik Sudan kararı!ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Cyril Sartor, Sudan'a dışarıdan çözüm dayatılmayacağını ancak Hartum hükümetinin de vatandaşlarının barışçıl ifade hakkına saygı duyması gerektiğini belirtti.
Katar'dan flaş hamle! İmzalar atıldıKatar'dan flaş hamle! İmzalar atıldıKatar Petrol şirketi, enerji bağımlılığını azaltmak ve "millileştirme programı" kapsamında, uluslararası 3 şirketlerle 2,4 milyar dolar değerinde anlaşma imzaladı.
Acı bilanço: 24 ölü, 12 yaralıAcı bilanço: 24 ölü, 12 yaralıBolivya'nın güneyinde bir yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri çocuk 24 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.
ABD karıştı! Binlerce kişi sokaklarda...ABD karıştı! Binlerce kişi sokaklarda...ABD'nin çeşitli eyaletlerinden gelerek Beyaz Saray önünde toplanan çok sayıda aktivist, ABD Başkanı Donald Trump'ın "ulusal acil durum" kararını protesto etti.
Sapkın kadın imam Türkiye'yi hedef aldıSapkın kadın imam Türkiye'yi hedef aldıİngiliz BBC'ye konuşan, Almanya'da İslam'ı tahrif etme girişiminde bulunan Seyran Ateş, Türkiye'yi hedef alarak yurt dışından gelen fonların Avrupa'daki camilerde "radikal İslam'ı beslediği" iddiasında bulundu.
Bin Ali'nin 450 milyon dolarına el konulduBin Ali'nin 450 milyon dolarına el konulduTunus'ta, bugüne kadar devrik Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali ve ailesine ait yaklaşık 450 milyon dolara el konulduğu bildirildi.
  • Kapatma kararı aldılar19 Şubat 2019 Salı 07:37
  • Karnavalda sahne çöktü: 34 kişi yaralandı19 Şubat 2019 Salı 07:29
  • Venezuela'da Guaido'ya soğuk duş!19 Şubat 2019 Salı 07:28
  • Dev anlaşma imzalandı!18 Şubat 2019 Pazartesi 23:22
  • İsrail'den büyük skandal!18 Şubat 2019 Pazartesi 14:29
  • Trump tüm Avrupa'dan talep etmişti! İlk cevap Almanya'dan18 Şubat 2019 Pazartesi 12:57
  • İngiltere'yi sarsan iddia için resmi açıklama!18 Şubat 2019 Pazartesi 12:23
  • Sala için flaş iddia!18 Şubat 2019 Pazartesi 11:39
  • "Diplomatik ilişkilerimizi kestik!"17 Şubat 2019 Pazar 21:22
  • 20 milyar dolarlık dev anlaşma17 Şubat 2019 Pazar 19:19
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri