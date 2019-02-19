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Cumhur İttifakı genişledi

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Cumhur İttifakı genişledi, 44 ilde AK Parti, 7 ilde MHP aday gösterdi. MHP, Bolu, Giresun, Çanakkale, Burdur ve Sinop'ta belediye başkanı adayını çekti. AK Parti de Kars, Kırklareli ve Iğdır'da adaylarını çekti.
Cumhur İttifakı genişledi
Cumhur İttifakı genişledi Cumhur İttifakı genişledi Cumhur İttifakı genişledi

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı'nın kapsamı genişliyor.MHP beş ilde, AK Parti üç ilde adaylarını çekme kararı aldı.


MHP, Bolu, Çanakkale, Giresun, Burdur ve Sinop'ta belediye başkanı adayını çekti. AK Parti de Kars, Kırklareli ve Iğdır'da çekme kararı aldı.

KAYYUM ATANAN YERLERDE AK PARTİ ADAYLARI YARIŞACAK

Hakkari, Batman, Siirt, Şırnak, Ağrı, Bitlis, Tunceli gibi kayyum atanmış belediyelerde de AK Parti adayları yarışacak. 

İttifak kapsamında 14'e yakın ilde değişiklik olabileceği ifade ediliyordu. 

Aday listeleri verilme süresi saat 17.00'de doluyor.

30 BÜYÜKŞEHİRDE İŞBİRLİĞİ YAPILMIŞTI

AK Parti ile MHP, Cumhur İttifakı kapsamında 30 büyükşehirde iş birliğine gitmişti. Adana, Mersin ve Manisa büyükşehir belediyelerinde aday çıkaran MHP, 27 büyükşehirde ise AK Parti'nin adaylarını destekleme kararı almıştı.

AK Parti ve MHP ittifak kapsamında olmayan illerde kendi adaylarını çıkardı. Her iki parti de il adaylarını belirlerken, AK Parti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'den, MHP de aynı şekilde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'den jest yaparak aday çıkarmadı.

Bu kapsamda MHP, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Rize'de AK Parti'nin adayını destekleyecek.

AK Parti ise, Adana, Manisa, Mersin ile Osmaniye'de MHP'nin adayına destek verecek.

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