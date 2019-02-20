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ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'a ortak tehdit!

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ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'a ortak tehdit!
İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Selami, Washington, Tel Aviv ve Riyad yönetimlerini eleştirerek "dünya süper güçlerini yenilgiye uğratacak planlarının" olduğunu iddia etti.
ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'a ortak tehdit! ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'a ortak tehdit! ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'a ortak tehdit!

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Hüseyin Selami, ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ı ülkenin güneydoğusunda 27 askerin öldüğü terör saldırısından sorumlu tutarak, "dünya süper güçlerini yenilgiye uğratmak için planlarının" olduğunu ileri sürdü.

 

Başkent Tahran'da Sistan-Beluçistan eyaletindeki terör saldırısında hayatını kaybeden 27 asker için düzenlenen anma programında konuşan Selami, ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'a sert eleştiriler yöneltti.

İran'daki terör saldırısının küçük çaplı olmadığını ve "küresel bazda hazırlanan tehlikeli bir stratejiye" göre gerçekleştirildiğini savunan Selami, "Savaşçılarımız ABD, İsrail ve bölgedeki Arap hükümetleri üçlüsüne karşı mücadele ediyor" görüşlerini paylaştı.

 

Saldırıda hayatını kaybeden askerlerin intikamını almak için gerekli planlamaları yaptıklarını aktaran Selami, şu iddiada bulundu: "Dünya süper güçlerini yenilgiye uğratmak için planımız var. Savaşımız sadece bir nokta ile sınırlı kalmayacak, çünkü teröristleri sayısal açıdan ele almıyoruz."

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