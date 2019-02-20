Saat 22.48'de Çanakkale'nin Biga İlçesi'nde, bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 4.1 olarak, AFAD ise 3.8 olarak açıkladı.
20 Şubat 2019 Çarşamba15 C.Ahir 1440
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Çanakkale'de deprem
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