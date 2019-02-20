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Dağda önce tecavüz sonra infaz

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Terör örgütü PKK, örgüt yöneticilerinin taciz ve tecavüzlerinden kurtulmak için kaçma girişiminde bulunan kadın teröristleri vahşice infaz ediyor.
Dağda önce tecavüz sonra infaz
Dağda önce tecavüz sonra infaz Dağda önce tecavüz sonra infaz Dağda önce tecavüz sonra infaz

Bölücü terör örgütünün sözde yöneticilerinin taciz ve tecavüzlerinden kurtulmaya çalışan kadın teröristler, kaçmayı başaramadıkları takdirde infazla cezalandırılıyor. Bazı kadın teröristler ise intiharı seçiyor. PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Murat Karayılan'ın 2002-2003 yıllarında korumalığını yapan bir terörist, güvenlik güçlerine teslim olduktan sonra verdiği ifadede, "İstanbullu Dilan uzun boylu, sarışın ve zayıftı. Murat Karayılan'ın tecavüzüne uğrayınca el bombasıyla intihar etti" dedi.

Güvenlik güçlerine teslim olan bir kadın terörist, PKK içinde yaşanan çirkinliklere ilişkin "Kandil'e ayak bastığımın ikinci gecesi tecavüze uğradım. Sabahleyin sorumluya söyledim. 'Olayı gel bana anlat' diyerek götürdüğü kendi sığınağında o da bana tecavüz etti" ifadesini kullandı.

Geçen yıl yakalanan terörist C.K, bölücü terör örgütü PKK içinde kadın teröristlere tecavüz eden ve cinsel saldırıda bulunan sözde üst yönetimdekilerin herhangi bir ceza almadıklarını ve olayların kapatıldığını söyledi. Teröristlerden K.A. ise ifadesinde, "Örgüt içindeki elebaşları, kadın teröristlere cinsel istismarda bulunuyor. Orada bunu engelleyecek bir güç yok. Bu konuda mağdur olduğunu bildiğim çok kadın var. Bu kadınlar örgütün çirkin yüzünü görüp en sonunda PKK'dan kaçtılar" dedi.

ELEBAŞI DA TECAVÜZ ETTİ

Kadın terörist "Mardinli Rojin", 1995'te Suriye'ye örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın yanına gönderildiği süreçte sözde üst yönetimden H.A'nın tecavüzüne uğradı. Kadın terörist, 6 aylık hamile olduğu öğrenilince Öcalan'ın talimatıyla canlı canlı Dicle Nehri'ne atılarak öldürüldü. Örgüt içinde yaşananları anlatan kadın terörist B.A ise kadın teröristin PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi terörist Osman Öcalan ile ilişki yaşadıktan sonra intihar ettiğini belirtti.

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