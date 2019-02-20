20 Şubat 2019 Çarşamba15 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:21Güneş 07:46Öğle 13:23İkindi 16:20Akşam 18:50Yatsı 20:10
    • 15°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • -18°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 7°C Aydın
    • -1°C Balıkesir
  • BIST: 102.004 0.26
  • Altın: 228,515 0.33
  • Dolar: 5,2925 -0.06
  • Euro: 6,0001 0.01

Bakan Gül: FETÖ'nün inkar stratejisi üst aklın taktiği

»
Adalet Bakanı Gül, FETÖ'nün inkar stratejisine ilişkin, "Üst aklın, örgütün özellikle savunma taktiğinin parçası olduğu açık. Örgüt mantığı içinde yapıyorlar." dedi.
Bakan Gül: FETÖ'nün inkar stratejisi üst aklın taktiği
Bakan Gül: FETÖ'nün inkar stratejisi üst aklın taktiği Bakan Gül: FETÖ'nün inkar stratejisi üst aklın taktiği Bakan Gül: FETÖ'nün inkar stratejisi üst aklın taktiği

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Fetullahçı Terör Örgütü'nün inkar stratejisine ilişkin, "Bunun da üst aklın, örgütün özellikle savunma taktiğinin parçası olduğu açık. Talimat doğrultusunda, örgüt mantığı içerisinde yapıyorlar." dedi.

Gül, FETÖ ile mücadele ve örgüt üyelerinin yargılanmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yaşam hakkına saldırıda bulunan, Türkiye'nin birliğini, beraberliğini, bekasını tehdit eden, darbe girişiminde bulunan örgüte karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettiğine işaret eden Gül, Türk yargısının da bu mücadeleyi sürdürdüğünü belirtti.

FETÖ'yle mücadele konusunda özveriyle çalışan yargı mensuplarını kutlayan Gül, FETÖ'nün kripto bir örgüt olduğunu vurguladı.

"Mücadeleyi yaptık. Tüm isimler bunlardı, yargılamalar devam ediyor, başka isim çıkmayacak" yaklaşımının, FETÖ'yle mücadelede rehavete kapılmaya neden olacağını dile getiren Gül, bunun başarıya ulaşmayı da engelleyeceğine dikkati çekti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, şöyle devam etti:

"Piramidin tepesine, FETÖ'nün yönetici, mahrem, kripto unsurlarına yönelik önemli operasyonlar, soruşturmalar, kovuşturmalar devam ediyor. Elbette bunun devamı da gelecektir. Bu konuda 'tüm mücadeleyi tamamladık' şeklinde bir duyguya, rehavete kapılamayız. Yargıda, mülki idarede, askeriyede nerede olursa olsun, örgütün tüm kripto, mahrem unsurlarıyla mücadele hukuk çerçevesinde devam edecektir."

Örgütün üst yöneticilerine yönelik yargılamaların da sürdüğünü ifade eden Gül, millet adına yargılama yapan yargı mensuplarının çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

"Örgütün savunma taktiğinin parçası"

Gül, masumla suçlunun ayırt edilerek yargılama yapılması konusunda da titizlik gösterildiğinin, FETÖ'yle kararlı mücadelenin sonuna kadar süreceğinin altını çizdi. 

Darbe girişimine katılan örgüt mensuplarının delillere rağmen inkarda bulunduğu ifadelerinin hatırlatılması üzerine Gül, şunları kaydetti:

"Bunun da üst aklın, örgütün özellikle savunma taktiğinin parçası olduğu açık. Talimat doğrultusunda, örgüt mantığı içerisinde yapıyorlar. Yargılamayı Türk yargısı, hakimlerimiz yapıyor. Dosyadaki, deliller, ispatlar değerlendirilerek yargılamalar yapılmakta. Bu konuda ne kadar inkar ederlerse etsinler, delilden sanığa giden bir hukuk sistemimiz var. Deliller değerlendirilerek, ülkemizde demokrasiyi, hukuku ortadan kaldırmak isteyen, 251 vatandaşımızı şehit eden hainlerle, hukuk çerçevesinde, kaldırmaya çalıştıkları Anayasaya, hukuka uygun şekilde yargılamalar gerçekleştirilmektedir. Hak eden, hak ettiği cezayı almaktadır. Bizim beklediğimiz, milletimiz adına Ömer Halisdemir'lerin, Erol Olçok'ların, 251 şehidimizin, polisimizin, askerimizin, vatandaşımızın kanına kasteden bu hainlerden hesabın sorulmasıdır. Elbette, kuruyla yaşın ayırt edilmesi, adaletin tecelli etmesi gerekiyor. Yargı da bunu yapmaktadır, yargıya güveniyoruz. Bu mücadelenin milletimiz adına takipçisi olacağız."

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bakan Gül: FETÖ'nün inkar stratejisi üst aklın taktiğiBakan Gül: FETÖ'nün inkar stratejisi üst aklın taktiğiAdalet Bakanı Gül, FETÖ'nün inkar stratejisine ilişkin, "Üst aklın, örgütün özellikle savunma taktiğinin parçası olduğu açık. Örgüt mantığı içinde yapıyorlar." dedi.
Dağda önce tecavüz sonra infazDağda önce tecavüz sonra infazTerör örgütü PKK, örgüt yöneticilerinin taciz ve tecavüzlerinden kurtulmak için kaçma girişiminde bulunan kadın teröristleri vahşice infaz ediyor.
Düşük hapı skandalı: 30 kadının görüntüleri çıktıDüşük hapı skandalı: 30 kadının görüntüleri çıktıSağlık Bakanlığınca gebeliğin sonlanmasına sebep olduğu gerekçesiyle yasaklanan ilaçları "düşük hapı" adı altında piyasaya süren şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan 4 gün sonra tekrar gözaltına alındı.
AA: 'PKK, terörist başı Öcalan'ı dışlıyor'AA: 'PKK, terörist başı Öcalan'ı dışlıyor'Anadolu Ajansı'nın geçtiği haberde "Edinilen bilgilere göre, PKK/PYD/YPG terör örgütünün sözde lider kadrosunun Münbiç'te yaptığı toplantıda, terörist başına ait fotoğrafların bundan böyle kullanılmaması kararı aldı" denildi.
Çanakkale'de depremÇanakkale'de depremMerkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Cumhur İttifakı genişlediCumhur İttifakı genişlediCumhur İttifakı genişledi, 44 ilde AK Parti, 7 ilde MHP aday gösterdi. MHP, Bolu, Giresun, Çanakkale, Burdur ve Sinop'ta belediye başkanı adayını çekti. AK Parti de Kars, Kırklareli ve Iğdır'da adaylarını çekti.
  • Yeni atanmıştı, görev yerine gidiyordu...19 Şubat 2019 Salı 18:27
  • HDP eş genel başkanına iki soruşturma birden19 Şubat 2019 Salı 13:31
  • 81 ile acil talimat gönderildi!19 Şubat 2019 Salı 13:28
  • PKK'nın görevlendirdiği isim yakalandı!19 Şubat 2019 Salı 12:22
  • Muğla'dan acı haber! Bir kişi daha...19 Şubat 2019 Salı 12:22
  • Avrupa kendi IŞİD'ine şefkatli19 Şubat 2019 Salı 11:30
  • Dünya şokta! İki jet havada çarpıştı19 Şubat 2019 Salı 11:00
  • Altınköy ve 112 Tesis Açılış Töreni19 Şubat 2019 Salı 10:46
  • Hükümet o ürün için de harekete geçti19 Şubat 2019 Salı 10:35
  • İzmir'de düğmeye basıldı: 176 gözaltı19 Şubat 2019 Salı 10:25
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri