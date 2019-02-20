F.Bahçe'nin kadrosu açıklandı! 2 yıldız yok

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Son 32 turu rövanş maçında yarın akşam deplasmanda Rusya temsilcisi Zenit ile Saint Petersburg Stadı'nda oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu. Kafilede Benzia ve Valbuena yer almadı.
Fenerbahçe'nin Zenit ile oynayacağı karşılaşmanın 19 kişilik kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
"Volkan Demirel, Harun Tekin, Abdullah Yiğiter, Martin Skrtel, Sadık Çiftpınar, Roman Neustadter, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Jailson, Tolgay Arslan, İsmail Köybaşı, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Alper Potuk, Victor Moses, Andre Ayew, Islam Slimani, Michael Frey."