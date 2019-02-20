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Trump'ın S.Arabistan planı ortaya çıktı

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ABD Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a "son derece hassas" nükleer teknoloji transferi gerçekleştirme planına soruşturma açtı.
Trump'ın S.Arabistan planı ortaya çıktı
Trump'ın S.Arabistan planı ortaya çıktı Trump'ın S.Arabistan planı ortaya çıktı Trump'ın S.Arabistan planı ortaya çıktı

ABD'de Temsilciler Meclisi, Donald Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a "son derece hassas" nükleer teknoloji transferi gerçekleştirme planına soruşturma açtı.

 

Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi üyesi Elijah E. Cummings, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji transferine ilişkin soruşturma başlatıldığını belirterek söz konusu teknoloji transferine ilişkin bir rapor paylaştı.

Bazı muhbirlerin verdiği bilgi ve belgelere dayanarak hazırlanan raporda, Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji transferi ve nükleer santral ağı kurma planının, Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner tarafından yönetildiği ve geçen hafta Beyaz Saray'da gerçekleşen bir toplantıda görüşüldüğü ileri sürüldü.

 

Cummings, Trump yönetiminin, Suudi Arabistan'a "son derece hassas" nükleer teknoloji transferi yapma planı konusunda Kongre'ye danışmadığını belirtti.

Transferin çıkar çatışmaları yaratarak Amerikan ulusal güvenliğini tehlikeye atabileceğine dikkat çeken Cummings, raporda iddia edilenlere ilişkin Beyaz Saray'a mektup yazarak, plana ve görüşmelere dair tüm bilgi ve belgelerin komisyona gönderilmesini istediklerini kaydetti.

Cummings, raporda, Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'nin de görevdeyken bu plana destek verdiği iddiasına değinerek, Flynn'e ait tüm elektronik postaları da istedi.

Raporda, Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji transfer planının Flynn'in kovulmasından sonra da devam ettiği ve hatta etik danışmanının, plana dair tüm çabaların durdurulması çağrısına Trump yönetiminin kulak asmadığı ifade edildi.

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