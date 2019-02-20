Savunma Sanayii Başkanı S-400'ler için tarih verdi

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Rusya ve ABD tarafından da yakından takip edilen S-400 ve Patriot hava savunma sistemleriyle ilgili açıklama geldi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı.

S-400'LER EKİM AYINDA HAZIR

S-400'lerin teslimatıyla ilgili bilgi veren Demir, "Başlangıçta söyledik, temmuz 2019’da teslimat başlayacak. Ekim gibi de sistem aktif olmuş olacak. İki sistem var, ikinci sistemin takvimi ötelenmiş durumda, herhangi bir sıkıntı yok." dedi.

PATRİOT GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin ikiden fazla hava savunma sistemine ihtiyacı olduğunu belirten SSB Başkanı İsmail Demir, "İkiden fazla hava savunma sistemine ihtiyacımız olduğunu belirttik. Görüşmeler oldu bu yönde, milli çalışamalar da devam ediyor. ABD’den Patriot talebimiz vardı, 1,5 yıl sonra geri dönüş oldu. Görüşmeler devam ediyor, açıklığa kavuşması gereken konular var. Teklifin içeriğini ve detayları olduğu gibi kabul etmemiz mümkün değil. Hızlı bir trafik var." ifadelerini kullandı. Patriot görüşmelerinin sürerken ABD'den gelen açıklamaları da değerlendiren Demir, "Konunun teknik yönüyle ilgileniyoruz biz. Sorumluluğumuz bu alanda. Bunun dışındakiler diğer karar vericilerle ilgili. Biz kendi görüşme masamızda bunlara girmiyoruz." şeklinde konuştu. İsmail Demir, Milli hava savunma sistemi HİSAR'ın testlerinin devam ettiğini, alımları konuşurken, yerli çalışmaları da durdurmadıklarını dile getirdi.

BİZ OLAYIN TEKNİK TARAFINDAYIZ

S-400 alımının Türkiye’nin F35 alımını engelleyeceği hatta bu çerçevede Türkiye’nin bazı yaptırımlarla karşı karşıya kalacağına ilişkin açıklamaları değerlendiren Demir, “Burada da aynı şeyi söylüyoruz. F35 veya Patriot, biz olayın teknik yönündeyiz. İki uçağın teslimi yapıldı iki uçağın teslimi önümüzdeki ay yapılacak. Bununla muhatabız. Türkiye üretim konusunda iş paylaşımı anlamında neler yapabilir, bunları konuşuyoruz." dedi.

MİLLİ MUHARİP UÇAK İÇİN TARİH VERDİ

Milli muharip uçak projesinde hakkında da bilgi veren İsmail Demir, "Belirli modellerin testi başladı. Proje toplantıları, alt sistem toplantıları yapılıyor. Kapsamlı bir çalışma bu. Ortaklarla beraber devam ediyor. 2023 hangar çıkışımızı hala koruyoruz." şeklinde konuştu.

ATAK2 ÜST SINIF BİR HELİKOPTER OLACAK

ATAK helikopterin üretimi ve ATAK2 projesine ilişkin bilgiler veren Demir, "Anons ettik, sözleşmeyi imzaladık ve çalışamalar başladı. Üst sınıf bir helikopter olacak. ATAK’la ilgil İtalyanlarla ortaklığıız var, devam ediyor. ATAK2’de de işbirliği konuları gündemde, İtalyanlar ilgililer; görüşmeler var. Alternatif ülkeler de olabilir, kapıyı kapatmadık. Dost ülkelerin, tasarım aşamasında ortak olmaları kavramına açığız, görüşmeler oluyor ama henüz somut bir şey yok." ifadelerini kullandı.

YERLİ HELİKOPTER GÖKBEY YOLDA

Son olarak İstanbul'daki kazayla gündeme gelen UH1 tipi helikopterlerini bakımı ve modernizasyonuna ilişkin konuşan SSB Başkanı Demir, şunları söyledi:

“Maalesef kazalar üzücü. 2,5 ay aralıkla olması hassasiyeti artırdı. Bakım onarımla ilgili her şey yapılıyor, burada tereddüt yok. Kazanın sebepleri de inceleniyor. Yerli helikoper Gökbey geliyor, Skorsky grubu helikopterle ilgili proje de devam ediyor. 109 helikopterin Türkiye’de yapılmasıyla ilgili. UH1'lerin kullanımı, kullanıcıların kendi kararlar, bakım onarım destekleriyle ilgili bütün çalışmalar yapılıyor."