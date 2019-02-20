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CHP, TBMM Başkan adayını açıkladı!

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CHP, TBMM Başkan adayını açıkladı!
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Grup Başkanvekili Engin Altay'ın TBMM Başkanlığı için aday olacağını bildirdi.
CHP, TBMM Başkan adayını açıkladı! CHP, TBMM Başkan adayını açıkladı! CHP, TBMM Başkan adayını açıkladı!

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