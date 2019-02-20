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Mehmet Ekici derbide oynayacak mı?

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Mehmet Ekici derbide oynayacak mı?
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Mehmet Ekici'nin Beşiktaş derbisinde oynayıp oynamayacağı netleşti.
Mehmet Ekici derbide oynayacak mı? Mehmet Ekici derbide oynayacak mı? Mehmet Ekici derbide oynayacak mı?

UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit ile karşılaşacak Fenerbahçe'de akıllar bir yandan da Beşiktaş ile oynanacak derbi karşılaşmasında olacak. Derbi ile ilgili sarı-lacivertlilere kötü bir haber geldi.


Sarı-lacivertlilerin, Kayserispor ile oynadığı maçta sakatlanan Mehmet Ekici'nin Beşiktaş derbisinde oynayıp oynamayacağı belli oldu. UEFA'ya verilen kadroda adı yazmayan Mehmet Ekici'nin sakatlığı nedeniyle Beşiktaş derbisinde de görev yapamayacağı öğrenildi.

Kayserispor maçında sakatlanan Mehmet Ekici'nin 11 Mart'ta sahalara dönmesi bekleniyor. 28 yaşındaki futbolcu, böylece 25 Şubat'ta oynanacak kritik Beşiktaş derbisini kaçırmış olacak.

Mehmet Ekici, 1,5 buçuk sezonu aşkın süredir sarı-lacivertli ekibin kadrosunda yer almasına rağmen istikrarlı forma giyemedi. Baldır, kas yırtılması, alerjik reaksiyon, ödem, burkulma gibi farklı sakatlıklar yüzünden formasından uzak kalan Mehmet Ekici'nin 618 günlük Fenerbahçe kariyerinin 209 günü sakatlıklarla geçti.

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