"Talimat Kandil'den geldi!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Altındağ mitinginde CHP,HDP,İyi Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu ittifakın talimatının Kandil'den geldiğini açıkladı.

Altındağ'da halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart seçimlerinin önemine dikkat çekerek, "İşte CHP'yi görüyorsunuz. Talimat nereden geliyor, Kandil'den geliyor. Açık ve net ne söylüyorlar; CHP, terör örgütünün desteklediği HDP, öbür tarafta adı İYİ Parti olan parti, yanında Saadet, dörtlü çete, 'Siz Güneydoğu'da, Doğu'da beraber olacaksınız' diyorlar. 'Batıda da AK Parti'yi, Erdoğan'ı çökertmek için bazı yerlerde HDP olarak seçime girmeyeceksiniz, aday göstermeyeceksiniz. Bazı yerlerde CHP'yi, bazı yerlerde İYİ Parti'yi destekleyeceksiniz.Mesela AK Parti Doğu ve Güneydoğu'da sandıklarda yenilgiye uğratmak." dedi.





Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle

Beni bağrınıza bastığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Altındağ demokrasinin de kalesi olmuştur. Altındağ sadece tarih ve kültürün değil TBMM'ye ev sahipliği yapmasıyla da aynı zamanda milli iradenin de merkezidir. 2014'te Altındağ hizmet siyasetini seçti. Eski Türkiye heveslilerinin özelikle saldırdığı 2009'da Altındağ yüzde 57,3 ile 'milli irade' dedi. 24 Haziran'da Altındağ bir kez daha bize, partimize rekor düzeyde oy oranlarıyla sahip çıktı. 16 Nisan halk oylamasında Altındağ yüzde 63,3 ile kalıcı istikrar dedi, büyük ve güçlü Türkiye dedi. Şu ana kadar girdiğimiz 14 seçimde de Altındağ bize destek verdi. Vesayete karşı durdu. Sizler güçlü duruşunuzla sadece Altındağ ve Ankara'nın gelişmesine katkıda bulunmadınız. Aynı zamanda Türkiye'nin son 17 senesinde, eğitimde, sağlıkta, ekonomide yazdığı destanlarda pay sahibi olmuştur. Rabbim kardeşliğimizi muhabbetimizi daim eylesin. İnşallah 31 Mart akşamında bu başarılarımıza bir yenisi ekleyeceğiz. 31 Mart'ta Altındağ'dan yine rekor bekliyoruz.



31 MART AĞIR BİR DARBE OLACAK



31 Mart, DEAŞ ve PKK gibi proje terör örgütleri üzerinden ülkemizin bekasına kastedenlere indirilmiş ağır bir darbe olacaktır.İşte CHP'yi görüyorsunuz. Talimat nereden geliyor, Kandil'den geliyor. Açık ve net ne söylüyorlar; CHP, terör örgütünün desteklediği HDP, öbür tarafta adı İYİ Parti olan parti, yanında Saadet, dörtlü çete, 'Siz Güneydoğu'da, Doğu'da beraber olacaksınız' diyorlar. 'Batıda da AK Parti'yi, Erdoğan'ı çökertmek için bazı yerlerde HDP olarak seçime girmeyeceksiniz, aday göstermeyeceksiniz. Bazı yerlerde CHP'yi, bazı yerlerde İYİ Parti'yi destekleyeceksiniz.Mesela AK Parti Doğu ve Güneydoğu'da sandıklarda yenilgiye uğratmak.



SANDIKTA OSMANLI TOKADINI VURACAĞIZ



Sandıklarda bunlara en güzel Osmanlı tokadını vuracağız. Oylarımız konsolide olmalı, Cumhur İttifakı olarak da sandığa yansımalı. Bizim MHP ile azami müştereklerimiz var. Bizim gündemimizde Türkiye'yi hayalleriyle buluşturmak var. Bizim gündemimizde hizmet ve eser var. Gündemimizde milletimizin lokmasına musallat olan fırsatçılara engel olmak var. Bizim gündemimizde domates, biber, patlıcan fiyatlarını şişirerek insanımızın rızkını bozanlar var. Onların gündeminde bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına yoldaşlık yapmak var. Onların gündeminde Türkiye'nin ayağına çelme takmaya çalışanlara payanda olmak var.

FETÖ PAÇAVRALARI ÖNÜNDE NÖBET TUTTULAR

Biz ihya etmenin, inşa etmenin, yeni eserler, yeni projelerle ülkemizi kalkındırmanın mücadelesini verirken, CHP yıkmanın yasaklamanın peşinde. Basın özgürlüğü diyerek FETÖ'nün paçavraları önünde nöbet tuttular. Gezi olaylarında sokakları yakıp yıkan bunlardı. Belediye otobüslerini ateşe veren vandallara sahip çıktılar. 7 Ağustos'ta Yenikapı'da yeni bir ruh inşasına çalışırken, cuma akşamına kadar 'hayır' dedir. Son anda geleceğini bildirdi, baskılara dayanamadı. Bir müddet sesini çıkarmadı. Sonra 'Yenikapı ruhu bitmiştir' dedi. Bunlarda vatanseverlik yok.

BU TÜR ÇAĞRILARI RUMLARDAN İŞİTİYORDUK

Önceki gün bir CHP milletvekili çıktı, doğal gaz ve petrol arama çalışmalarımızı eleştiriyor, durdurulmasını istiyor. Gaflettir bu. Bu tür çağrıları Rumlardan işitiyorduk. Bizi en çok yaralayan CHP'nin Rumların ağzıyla konuşmasıdır. Türkiye'nin Akdeniz'de yürüttüğü çalışmalardan rahatsızlık tabiidir. Sorgulanması gereken CHP'nin tavrıdır. CHP ve Rumlar istiyor diye, Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz arama çalışmalarımızı tabi ki durdurmayacağız.

Bugün tek kalemde 306 trilyon lirayı aşan projeyi açıyoruz. Türkiye'yi şehir hastaneleri ile donatmak hedefimdi.