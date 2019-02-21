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Ankara'da mühimmat patladı: Yaralılar var!

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Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya Kışlası'nda mühimmat patladığı ve 5 askerin yaralandığı öğrenildi.
Ankara'da mühimmat patladı: Yaralılar var!
Ankara'da mühimmat patladı: Yaralılar var! Ankara'da mühimmat patladı: Yaralılar var! Ankara'da mühimmat patladı: Yaralılar var!

Olayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Kazada yaralanan kahraman silah arkadaşlarımız süratle hastaneye tahliye edilmiş tedavilerine başlanmıştır. Kaza hakkında inceleme başlatılmıştır."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığındaki kazayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ankara Valisi Vasip Şahin'den bilgi aldı.

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