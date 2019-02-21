21 Şubat 2019 Perşembe15 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:19Güneş 07:44Öğle 13:23İkindi 16:21Akşam 18:51Yatsı 20:11
    • 9°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • 0°C Afyon
    • -21°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • -1°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 101.971 0.23
  • Altın: 230,266 0.46
  • Dolar: 5,3205 0.46
  • Euro: 6,0379 0.64

Uzmanlardan peş peşe açıklamalar!

»
Uzmanlardan peş peşe açıklamalar!
Çanakkale Ayvacık açıklarında 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili uzmanlar peş peşe önemli açıklamalarda bulundu.
Uzmanlardan peş peşe açıklamalar! Uzmanlardan peş peşe açıklamalar! Uzmanlardan peş peşe açıklamalar!

Çanakkale Ayvacık açıklarında 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, açıklamalarda bulundu. Ersoy "Müstakil bir deprem olmasını umuyoruz. Paniklemesinler, dikkatli olmalarında fayda var" dedi.

 

Ersoy, olası artçı depremlere karşı vatandaşların yarım saat-bir saat dışarıda kalmalarını tavsiye etti.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy yaptığı açıklamada şunları söyledi:

VATANDAŞLAR PANİKLEMESİN

5.3 büyüklüğündeki deprem yer kabuğunu kırabilecek deprem. Umarım hasar yoktur, daha çok taze çünkü.. Bundan sonraki artçı depremler izlememiz gerekiyor. Umarım Müstakil bir deprem olmasını umuyoruz. Paniklemesin dikkatli olmalarında fayda var.

 

NEDEN HER YERDE HİSSEDİLDİ?

Büyük ihtimal sığ bir depremdir. Çevreye olduğu gibi yayılamıyor. Henüz bilgilere sahip değişim ama böyle olduğunu düşünüyorum.

ARTÇI GETİRECEK Mİ

Şöyle Öneride bulunmak istiyorum. Bu depremlerde balkondan atlıyor vatandaşlar.. ben hep şunu tavsiye ediyorum. Hep derim ki hava yağışlı değilken biraz yarım saat bir saat dışarda olmak gerekir. Deprem olursa bundan kaçınmış olurlar.

ERCAN: 1 AYDIR AÇIKLAMA YAPIYORUM

Deprem uzmanı Ahmet Ercan ise depremle ilgili şunları ifade etti:

"Burada 1-2 yıl önce büyük bir depremimiz olmuştu. Denize doğru bir yürüme var. Orada tuzla jeotermal yerde de kendini gösteriyor. Bu Edremit kırığı Bababurnu'ndan doğru Bozcaada'nın altından uzanıyor. Daha bir saat önce bir basın mensubu aramıştı. Ne olacak demişti bu depremler. Bende bir kaç güne kadar deprem bekleniyor demiştim. Yaklaşık 1 aydır açıklama yapıyorum. 2019 yılı bir deprem yılı olacak Türkiye için. Anadaolu yarımadası için. 2019 VE 2025'İ yoğun depremle geçirecekmişiz gibi görünüyor. Hemen hemen her yerden depremler vuruyor. Özellikle Çanakkale'de yoğunlaşma var. Biraz önce Ayvacıkta olan deprem hem btı anadolu kırıklarından etkilenen hem de Marmara'dan etkilenen deprem. Bu etkinin arkasından daha büyük deprem gelir ya da gelmez bilemiyoruz. istabbul içinde olmak içinde 1200 kilometre çaplı alanda sarsıntı hissedildi. 4 ile 5 arasında büyük fark var. En az 30 tane deprem olması gerekir.. vatandaşlarımızın korkması normal ama paniklemesin engellememiz gerekiyor."

PROF. DR. ÖZDEN: BU BÜYÜKLÜKTE ARTÇI DEPREMLER YAŞAYACAĞIZ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süha Özden, "Bu deprem tamamen 2017 yılında gerçekleşen 6 Şubat aktivitesinin bir benzeri olan ve onun daha Kuzeyinde daha önce kırılmamış bir fay üzerinde gelişti. Buradaki fayların uzunluğu 5 büyüklüğündeki deprem üretebiliyor. 4.9 oluyor, 5, 5.1, 5.2 oluyor. Üretebileceği büyüklük bu. Daha üstüne çıkamıyor ama artçılar devam ediyor. 2017'deki 6 Şubat depreminde artçı aktivite devam etti. Bu depremde de olacaktır. Bu kaçınılmaz bir durum. Ama ümit ediyorum ki daha az olsun. Sonuç olarak burada Kuzey-Batı, Güney-Doğu doğrultulu Ayvacık'ın hemen Kuzey Doğusundan geçen, daha önceki depremde kırılmayan bir fay üzerinde meydana gelen bir deprem gibi duruyor. Dolayısıyla burada artçı depremler olacak. Tahminim o ki 5 büyüklüğüne ulaşmayacaktır. Bağımsız bir depremdir. 2017 deprem aktivitesinin devamı değildir. Çünkü o depremler daha güneydeki 3 fay üzerinde gelişmiştir. Oradaki faylar merdivenin basamakları şeklindedir. Yeni bir basamak eklenmiştir. Kuzeye doğru yeni bir basamak var. Bu büyüklükte bir deprem bu uzunlukta bir fay üzerinde ancak bu kadar etki yaratabilir. Bunun ötesinde bir durum yaratmaz. Biga'da dün meydana gelen depremle de alakası yoktur. Bu Ayvacık'taki sistemin içerisinde gelişen bir  fay hareketidir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Artçı depremlerden dolayı tedbirli olunmasında fayda var. Olursa da bu büyükllükte belki bir yada iki tane daha deprem olabilir. Ama bu büyüklüğünde altında artçı depremleri önümüzdeki günlerde yaşacağız görünüyor" dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdiSüleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdiİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Sakarya Caddesi'nde polisin bir göstericiyi gözaltına alırken taciz ettiği iddialarını, "Taciz varsa üzerine ilk biz gideriz" diyerek yalanladı.
Piri iş başında!Piri iş başında!Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye raportörü Kati Piri'nin 'Avrupa Birliği'nin Türkiye ile katılım müzakerelerini resmen askıya alması' önerisini onayladı.
Dolar söylentisine cevap verdi!Dolar söylentisine cevap verdi!Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ülke TV - Kanal 7 ortak yayınında Turgay Güler'in sunduğu Sıradışı programına konuk oldu.
Marmara ve Ege sallandıMarmara ve Ege sallandıÇanakkale Ayvacık açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem oldu, Ege ve Marmara genelinde hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı.
Uzmanlardan peş peşe açıklamalar!Uzmanlardan peş peşe açıklamalar!Çanakkale Ayvacık açıklarında 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili uzmanlar peş peşe önemli açıklamalarda bulundu.
Ankara'da mühimmat patladı: Yaralılar var!Ankara'da mühimmat patladı: Yaralılar var!Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya Kışlası'nda mühimmat patladığı ve 5 askerin yaralandığı öğrenildi.
  • "Talimat Kandil'den geldi!"21 Şubat 2019 Perşembe 03:48
  • Mersin'de facia21 Şubat 2019 Perşembe 03:47
  • Bahçeli'den ilginç derbi yorumu!20 Şubat 2019 Çarşamba 15:35
  • CHP, TBMM Başkan adayını açıkladı!20 Şubat 2019 Çarşamba 14:36
  • İstanbul'da binada patlama20 Şubat 2019 Çarşamba 14:34
  • TCDD Genel Müdürü görevden alındı20 Şubat 2019 Çarşamba 14:33
  • FETÖ abisi elektrikli ısıtıcıyla 'bağlılık' testi yapmış20 Şubat 2019 Çarşamba 13:23
  • TÜSİAD'ın yeni başkanı belli oldu20 Şubat 2019 Çarşamba 13:21
  • Mersin'de feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var...20 Şubat 2019 Çarşamba 13:21
  • Savunma Sanayii Başkanı S-400'ler için tarih verdi20 Şubat 2019 Çarşamba 12:40
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri