Marmara ve Ege sallandı

Çanakkale Ayvacık açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem oldu, Ege ve Marmara genelinde hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı.

Çanakkale Ayvacık açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem oldu, Ege ve Marmara genelinde hissedildi.



AFAD DEPREMİN ŞİDDETİNİ 5.0 OLARAK DUYURDU

Başbakanlık Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Çanakkale Ayvacık açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

AFAD: Depremin ardından 20 artçı sarsıntı daha meydana geldi.

HALK SOKAĞA ÇIKTI

Depremin ardından Çanakkale'deki halk sokağa döküldü. TRT Haber'in Ayvacık muhabiri yaptığı açıklamada "Şu an herkes dışarda elektrikler kesildi. Şu an sıkıntı yok gibi gözüküyor ama merkez üssü bir köy olarak gözüküyor. Oraya ulaşmaya çalışıyoruz. Çok müthiş bir sarsıntı oldu. En az yarım dakika sürdü. Önceden biraz salladı, sonunda çok kuvvetli sallandı. Ben evin yakılacağını düşündüm." dedi.

AYVACIK AHMETÇE KÖYÜ MUHTARI: KULLANILMAYAN 10 EV YIKILDI

Ayvacık Ahmetçe Köyü Muhtarı Hasan Hüseyin Kuş, meydana gelen depremin ardınan kullanılmayan 10 evin yıkıldığını aktardı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMUYOR

İstanbul Valiliği merkez üssü Ayvacık olan depreme ilişkin olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Deprem sonucu ilimiz dahilinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

KANDİLLİ 5.5 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı.

KIZILAY BAŞKANI UYARDI

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık: Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız eğer evlerinde hasar varsa evlerine girmesinler, Ege depremleri uzun süren ve sık artçı depremler oluşturabilir ve bu da hasarlı binalarda yıkım oluşturabilir

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Twitter'dan yaptığı açıklamada depreme ilişkin, "Ekiplerimiz etkisini inceliyor, hareket için hazırlar." diyerek şu bilgileri paylaştı:

Büyüklük: 5.0(Mw)

Yer: Türkiye Çanakkale Ayvacık

Tarih: 20/02/2019

Saat (TS): 21:23:28

Enlem: 39.5998

Boylam: 26.4231

Derinlik: 5.10