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Dolar söylentisine cevap verdi!

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Dolar söylentisine cevap verdi!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ülke TV - Kanal 7 ortak yayınında Turgay Güler'in sunduğu Sıradışı programına konuk oldu.
Dolar söylentisine cevap verdi! Dolar söylentisine cevap verdi! Dolar söylentisine cevap verdi!

Ülke TV - Kanal 7 ortak yayınında Sıradışı programında Turgay Güler'in sorularını yanıtlayan Bakan Albayrak, halk arasında hızla yayılan "seçimden sonra dolar ve faiz fırlayacak, büyük bir ekonomik kriz geliyor" söylentilerine tepki gösterdi.

 

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Bu söylentilerin planlı bir algı çalışması olduğunun altını çizen Albayrak, özellikle seçim öncesinde bu sözlerin pompalandığını, ancak söylentilerin aksine seçimden sonra ekonominin çok daha iyi durumda olacağını söyledi.

Albayrak konuyla ilgili şöyle konuştu:

 

Siz ne yaparsanız yapın, bir kesim var, müzmin bir kötücül yaklaşımla, ekonominin dinamiğini bozmaya yönelik bir kampanyayı sürdürüyor. Bu kesimin söylemlerine cevap vermeyi bile doğru bulmuyorum.

"AKSİNE EKONOMİ ÇOK DAHA İYİ OLACAK"

O kadar komik ki... Eğer zaten Türkiye'ye yönelik resim bu kadar kötüyse niye seçimden sonrayı beklesin? Tam tersine seçimden sonra seçimden sonra ekonomik göstergeler çok daha iyi olacak.

"DOLARIN DÜŞÜŞ TRENDİNİ GÖRÜNCE, TERSİNE ÇEVİRMEK İÇİN ALGI ÇALIŞMASI YAPIYORLAR"

İşin bir de psikolojik boyutu var. 7 TL'den dolar alanlar 10 TL'yi bekliyordu. Ancak şimdi 5 TL'ye indi. Trend aşağı yönde ilerledikçe, bu havayı bozup tersine çevirmeye çalışanlar bu söylentileri yayıyor.

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