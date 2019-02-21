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Piri iş başında!

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Piri iş başında!
Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye raportörü Kati Piri'nin 'Avrupa Birliği'nin Türkiye ile katılım müzakerelerini resmen askıya alması' önerisini onayladı.
Piri iş başında! Piri iş başında! Piri iş başında!

Avrua Birliği'nde Türkiye aleyhinde çalışmalara önderlik eden Kati Piri, yine bir Türk düşmanlığı ile sahnede. Piri, bu sefer de Avrupa parlamenterlerine, Türkiye'nin AB müzakerelerinin resmen askıya alınması için çağrıda bulundu.

 

"MÜZAKERELERİN ASKIYA ALINMASI YÖNÜNDE KARAR"

AP'de yapılan oylamada, Türkiye'nin müzakerelerinin askıya alınması önerisi 7'ye karşı 47 oyla kabul edildi. 10 üye ise çekimser kaldı. Piri,bu kararın ardından yapılacak yeni oturumda da parlementerleri, Türkiye aleyhinde oy vermeye davet etti.

 

Piri "Avrupa Parlamentosu, AB’de oy veren kesimi temsil ediyor. Türkiye’nin katılım süreci gibi önemli konularda pozisyon belirliyoruz. Benim beklentim, AP Dış İlişkiler Komitesi'nin tıpkı bugün yaptığı gibi, iki hafta içinde AP’nin büyük bir çoğunluğunun Türkiye ile katılım müzakerelerinin askıya alınması yönünde karar vermesi." açıklamasını yaptı.

"TÜRKİYE KIRMIZI ÇİZGİLERİ AŞTI"

Kati Piri'nin hukuksuz açıklamaları, bunlarla da sınırlı değil. AP Türkiye Raportörü, "Türkiye, bir aday ülke olarak kırmızı çizgileri aştı. Bunun da siyasi sonuçları olmalı." ifadelerini kullandı.

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