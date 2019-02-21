21 Şubat 2019 Perşembe15 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:19Güneş 07:44Öğle 13:23İkindi 16:21Akşam 18:51Yatsı 20:11
    • 9°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • 0°C Afyon
    • -21°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • -1°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 101.971 0.23
  • Altın: 230,266 0.46
  • Dolar: 5,3205 0.46
  • Euro: 6,0379 0.64

Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi

»
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Sakarya Caddesi'nde polisin bir göstericiyi gözaltına alırken taciz ettiği iddialarını, "Taciz varsa üzerine ilk biz gideriz" diyerek yalanladı.
Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi

Geçtiğimiz günlerde TAYAD (Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği), Ankara Sakarya Caddesi'nde eylem düzenledi. Eyleme katılanlar arasında, başörtülü bir üniversite öğrencisi de vardı.

TACİZ EDİLDİ İDDİALARI

Eylemciler, polis tarafından gözaltına alınmak isterken direnince, kolluk kuvvetleri güç kullanmak zorunda kaldı. O anlarda gözaltına alınanlardan başörtülü üniversite öğrencisinin, polis tarafından taciz edildiği iddiaları da sosyal medyada paylaşıma sokuldu.

BAKAN SOYLU YALANLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından olay anının videosunu paylaşıp şunları yazdı: "Yasa dışı eylem yapıp direnirseniz, uyarılardan sonra “kargatulumba” gözaltına alınırsınız.  Eğer taciz varsa üzerine ilk biz gideriz.  Hayatı kendi gibi düşünmeyenleri tacizle geçenlerin, 'Babası FETÖ'den ihraç, kardeşi DHKP-C'li proje kadın' üzerinden polisi ezmesine müsaade etmeyiz"

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdiSüleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdiİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Sakarya Caddesi'nde polisin bir göstericiyi gözaltına alırken taciz ettiği iddialarını, "Taciz varsa üzerine ilk biz gideriz" diyerek yalanladı.
Piri iş başında!Piri iş başında!Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye raportörü Kati Piri'nin 'Avrupa Birliği'nin Türkiye ile katılım müzakerelerini resmen askıya alması' önerisini onayladı.
Dolar söylentisine cevap verdi!Dolar söylentisine cevap verdi!Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ülke TV - Kanal 7 ortak yayınında Turgay Güler'in sunduğu Sıradışı programına konuk oldu.
Marmara ve Ege sallandıMarmara ve Ege sallandıÇanakkale Ayvacık açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem oldu, Ege ve Marmara genelinde hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı.
Uzmanlardan peş peşe açıklamalar!Uzmanlardan peş peşe açıklamalar!Çanakkale Ayvacık açıklarında 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili uzmanlar peş peşe önemli açıklamalarda bulundu.
Ankara'da mühimmat patladı: Yaralılar var!Ankara'da mühimmat patladı: Yaralılar var!Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya Kışlası'nda mühimmat patladığı ve 5 askerin yaralandığı öğrenildi.
  • "Talimat Kandil'den geldi!"21 Şubat 2019 Perşembe 03:48
  • Mersin'de facia21 Şubat 2019 Perşembe 03:47
  • Bahçeli'den ilginç derbi yorumu!20 Şubat 2019 Çarşamba 15:35
  • CHP, TBMM Başkan adayını açıkladı!20 Şubat 2019 Çarşamba 14:36
  • İstanbul'da binada patlama20 Şubat 2019 Çarşamba 14:34
  • TCDD Genel Müdürü görevden alındı20 Şubat 2019 Çarşamba 14:33
  • FETÖ abisi elektrikli ısıtıcıyla 'bağlılık' testi yapmış20 Şubat 2019 Çarşamba 13:23
  • TÜSİAD'ın yeni başkanı belli oldu20 Şubat 2019 Çarşamba 13:21
  • Mersin'de feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var...20 Şubat 2019 Çarşamba 13:21
  • Savunma Sanayii Başkanı S-400'ler için tarih verdi20 Şubat 2019 Çarşamba 12:40
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri