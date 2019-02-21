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Suudi Arabistan'dan Pakistan ve Hindistan'a sürpriz hac müjdesi!

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Suudi Arabistan'dan Pakistan ve Hindistan'a sürpriz hac müjdesi!
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Asya turunda yapılan hac kotasının artırılması talebinin ardından Pakistan ve Hindistan'ın hac kotası 200'er bine yükseltildi.
Suudi Arabistan'dan Pakistan ve Hindistan'a sürpriz hac müjdesi! Suudi Arabistan'dan Pakistan ve Hindistan'a sürpriz hac müjdesi! Suudi Arabistan'dan Pakistan ve Hindistan'a sürpriz hac müjdesi!

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, Devlet televizyonu PTV'de katıldığı programda, gün içerisinde Suudi Arabistan'ın Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr ile yaptığı görüşmede hac kotasının 200 bine çıkarıldığı bilgisinin kendisine ve Din İşleri Bakanı Nurul Hak Kadri'ye iletildiğini söyledi.

Kureşi, "Mekke'ye Giden Yol" projesinin tamamlanmasıyla Pakistanlı hacıların hac seyahatleri öncesi işlemlerini Pakistan'dan halledebileceği bilgisini de paylaştı.

Prens Selman'ın Asya turunun ikinci durağı olan Hindistan'da da benzeri bir karar alındı.

Prens Selman ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin görüşmesinin ardından yapılan açıklamada, Hindistanlı hacılar için de kotanın 200 bine çıkarıldığı açıklandı.

Suudi Arabistan, Pakistanlı hacı kotasını geçen yıl 179 binden 184 bine çıkarmış, Pakistan Başbakanı İmran Han ise Prens Selman ile yaptığı görüşmede bu sayının bu yıl 200 bine çıkarılmasını talep etmişti.

Prens Selman'ın ziyaretinde Suudi Arabistan cezaevlerinde bulunan 2 bin Pakistanlı mahkumun serbest bırakılmasına karar verilmiş, bunun yanında 20 milyar dolarlık yatırım anlaşmaları da yapılmıştı.

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