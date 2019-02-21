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Sürpriz gelişme! Baykal, TBMM'de yemin edecek

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Sürpriz gelişme! Baykal, TBMM'de yemin edecek
CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, bugün TBMM Genel Kurulu'nda yemin edecek.
Sürpriz gelişme! Baykal, TBMM'de yemin edecek Sürpriz gelişme! Baykal, TBMM'de yemin edecek Sürpriz gelişme! Baykal, TBMM'de yemin edecek

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, bugün TBMM Genel Kurulu'nda yemin edecek.

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