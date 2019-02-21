Oktay, ''Kahraman ecdadımızın torunları olarak İHA'larımızla, SİHA'larımızla, tanklarımızla, toplarımızla, en önemlisi sarsılmaz imanımızla, terör örgütlerini ve onların arkalarındaki şer odaklarını çökertmek için inançla ve inatla mücadele ediyoruz. Yurt içinde veya dışında, bize tehdit nereden gelirse teröristleri bulundukları yerde inlerinde 'vuracağız' dedik. Vurduk mu, vurduk'' ifadelerini kullandı.
21 Şubat 2019 Perşembe15 C.Ahir 1440
- Fuat Oktay'dan sert çıkış: Tepelerine ineceğiz...Dev derbinin hakemi açıklandı!16 eski savcı ve hakime istenen ceza belli oldu!Soyer onu da yargılamışTalimatı verdi: Türkiye'de banka hesabı açınSürpriz gelişme! Baykal, TBMM'de yemin edecekFaizlerdeki yükseliş konut kredi ve satışını frenlediAlbayrak: Çok ağır cezalar kesildi, devamı gelecek!Suudi Arabistan'dan Pakistan ve Hindistan'a sürpriz hac müjdesi!Yıldırım taksi durağını ziyaret etti, müşteri telefonlarına baktı
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
- İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
İmsak 06:19 Güneş 07:44 Öğle 13:23 İkindi 16:21 Akşam 18:51 Yatsı 20:11
- 15°C Adana
- 11°C Adıyaman
- 7°C Afyon
- -5°C Ağrı
- 10°C Amasya
- 8°C Ankara
- 16°C Antalya
- 10°C Artvin
- 13°C Aydın
- 10°C Balıkesir
- BIST: 102.181 0.21
- Altın: 228,354 -0.38
- Dolar: 5,3187 -0.03
- Euro: 6,0285 -0.16
Fuat Oktay'dan sert çıkış: Tepelerine ineceğiz...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İster PKK, ister FETÖ, ister bilmem ne? Bize tehdit oluşturmaya çalışan teröristlerin tepelerine balyoz gibi iniyoruz, inmeye devam edeceğiz" dedi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Fuat Oktay'dan sert çıkış: Tepelerine ineceğiz...Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İster PKK, ister FETÖ, ister bilmem ne? Bize tehdit oluşturmaya çalışan teröristlerin tepelerine balyoz gibi iniyoruz, inmeye devam edeceğiz" dedi.
16 eski savcı ve hakime istenen ceza belli oldu!Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, meslekten ihraç edilen Zekeriya Öz, Cihan Kansız, Fatih Mehmet Uslu ve Mehmet Ekinci'nin de aralarında bulunduğu 16 eski hakim ve savcı hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.
Talimatı verdi: Türkiye'de banka hesabı açınMaduro hükümeti Venezuelalı şirketlere 'Türkiye ve Rusya'da banka hesabı açın' talimatı verdi
Sürpriz gelişme! Baykal, TBMM'de yemin edecekCHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, bugün TBMM Genel Kurulu'nda yemin edecek.
Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdiİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Sakarya Caddesi'nde polisin bir göstericiyi gözaltına alırken taciz ettiği iddialarını, "Taciz varsa üzerine ilk biz gideriz" diyerek yalanladı.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- "Ara vermedin 3 çocuk daha yapmak istiyoruz"
- Nusret Hollywood'a transfer oldu
- "Ben şamanım"
- Emre Kınay Belediye Başkan adayı oldu
- Pes dedirten olay!
- 47 yıllık eşine 'nakil sürprizi' yaptı
- "Yaşlanmayı durdurma" tedavisi mi oluyor?
- Üvey oğlu mirastan pay istedi
- Bakanlık Ali İhsan Varol'un beraat kararına itiraz etti
- Arda Turan battı!
- Kuyruğu satırla kesilen eşeğe tecavüz
- Değirmenin çarkını 64 yıldır döndürüyor
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.