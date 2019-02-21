Bakan Soylu açıkladı: PKK'ya ağır darbe!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl teröristlerle çatışmaların, sabotaj ve saldırıların, adam kaçırmaların, mayın ve el yapımı patlayıcı eylemlerinin ve silahlı saldırıların azaldığını vurgulayarak 'Bu PKK'nın düştüğü durumun önemli bir delilidir" dedi



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı 2018 Yılı Emniyet ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'nda, 2017 verileriyle kıyaslandığında teröristlerle çatışmaların, sabotaj ve saldırıların, adam kaçırmaların, mayın ve el yapımı patlayıcı eylemlerinin ve silahlı saldırıların azaldığını anlattı.



PKK'NIN DÜŞTÜĞÜ DURUMUN DELİLİ

Geçen yıl, kırsal alanda teröristle çatışma olaylarında 2017'ye göre yüzde 65 düşüş olduğuna dikkati çeken Bakan Soylu, verdiği rakamların terör örgütünün düştüğü durumun önemli bir delili olduğunu ifade etti. Bakan Soylu, 2017 yılından bugüne kadar 104 teröristin silahlı insansız hava araçları (SİHA), 784 teröristin ise insansız hava araçlarıyla (İHA) icra edilen operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.İHA'larla 297 sığınağın tespit edilerek imha edildiğini aktaran Süleyman Soylu, "2017'de 15 bin 786 saat olan insansız hava aracı ve silahlı insansız hava aracı uçuş saati 2018'de 22 bin saat olmuştur. Bu önemli bir göstergedir. Çünkü insansız hava araçları uçuşları operasyonlara rehberlik ettiği ve keşif yaptığı gibi teröristlerin mobilize olmasını da engellemektedir." diye konuştu.Yurt içinde terörist sayısının yüzde 69 azaldığını anlatan Soylu, terörist sayısının şu an itibarıyla 700'ler civarında olduğunu söyledi.

BİN 380 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

2018 içerisinde kırsalda PK/KCK terör örgütünün sözde barınma ve üs bölgelerine yönelik 58'i büyük, 534'ü orta çaplı olmak üzere 97 bin 107 operasyon yapıldığına işaret eden Soylu, şöyle devam etti:

"PKK/KCK şehir yapılanmasına yönelik 7 bin 427 operasyon yapılarak, 16 bin 232 kişi gözaltına alınmıştır. Bunlar jandarmamızın operasyonlarıdır. PKK'ya yönelik operasyonlar sonucu 2018 yılında bin 292 sığınak ve barınak imha edilerek toplam bin 380 teröristi etkisiz hale getirilmiştir. 2017'deki imha edilen barınak sayısı bin 807'dir. İki yılda 3 bin sayısını aşan bir rakam verdik. Bu az bir rakam değildir. Tabii buradaki düşüşün işaret ettiği şey farklı, örgüt artık yeni şube açamamaktadır. Çünkü her barınak, aslında bir şube, bir lojistik merkez olarak çalışmaktadır ve yoğun saha baskımız neticesinde örgütün artık buna yenilerini ekleyemediği anlaşılmaktadır. 2018 yılında 383 terörist teslim olmuştur. Bunların 165'inin aileleriyle görüşerek ikna yoluyla teslim olmaları sağlanmıştır. Bu aslında bir terörle mücadele değil, terörizmle mücadeledir. Yani oradaki sosyal yapıyı da mücadelenin içine katıyoruz ve bunda başarılı oluyoruz. 2017'de 135, 2016'dan bugüne toplam 343, 2019'da 24 teröristin ikna yöntemiyle teslim olması sağlanmıştır ki bu önemli bir adımdır."

Teknik kapasitelerinin artışının kış operasyonlarına da yansıdığına dikkati çeken Soylu, "Yani bu meseleye yaz ve kış vaziyet ediyoruz. Kış döneminde 357 barınma bölgesinde 4 bin 407 operasyon planlanmıştır. Halen bunların yüzde 67'si tamamlanmıştır. 532 bölgede 15 büyük, 83 orta, 2 bin 855 küçük çaplı olmak üzere 2 bin 953 operasyon yapıldı. 4 bin 407 operasyonun 2 bin 953'ü de tamamlanmıştır." dedi.

ARTIK KANDİL'DEN SINIRA GÖNDEREMİYORLAR

Sahada elde edilen neticelerden dolayı örgütün üst düzey zayiatlarının arttığını ifade eden Soylu, 2018'de 13'ü kırmızı kategoriden olmak üzere 108 sözde üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini anımsattı.

PKK'nın eleman temininde sıkıntı yaşadığını ve dağa çıkışların azaldığını belirten Soylu, şunları söyledi:

"Örgüt, Kandil'den üst düzey yöneticiyi artık sınırlarımıza gönderemiyor. Biz bekliyoruz. Hani HDPvekillerinin mesai arkadaşı Murat Karayılan, Cemil Bayık gelsinler. 780 bin kilometrekare sınırlarımız içerisinde buradaki teröristleri yalnız bırakmasınlar. Onları sözde komuta etsinler. Bu soru terör örgütü içerisinde de sorulmaya başlandı. Sizler de ben de biliyoruz. Artık terör örgütünün siyasi kolu olan HDP binalarının içerisinde de sorgulanmaya başlandı. Geçen günlerde bir HDP binasında oğlu terörist olup öldürülen bir kadın, milletvekilinin yakasından tutuyor, 'Senin oğlun ne iş yapıyor, bana onu söyle' diyor. Bu sorgulanma ve buna benzer birçok sorgulanma, tartışmalar ortaya koyduğumuz kararlı mücadelenin, Cumhurbaşkanımızın dirayetinin ve talimatlarının bir neticesidir."