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'Biz turan halkıyız, Türkiye yeniden süper güç olacak'

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Macaristan ana muhalefet partisinin eski lideri Gabor Vona, Türkiye hakkında bir klip hazırladı. Turancı olduğunu söyleyen, müslüman olduğu tahmin edilen ve aleyhinde algı operasyonları başlatılan Vona, hazırladığı klipte Türkiye sevgisini anlattı.
'Biz turan halkıyız, Türkiye yeniden süper güç olacak'
'Biz turan halkıyız, Türkiye yeniden süper güç olacak' 'Biz turan halkıyız, Türkiye yeniden süper güç olacak' 'Biz turan halkıyız, Türkiye yeniden süper güç olacak'

Macaristan ana muhalefet partisi Jobbik'in eski Genel Başkanı Gabor Vona'nın, Türkiye'yi neden sevdiğine dair hazırladığı Türkçe altyazılı video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

 

Jobbik'in Genel Başkanlığını yürüttüğü süreçte Macaristan'ın Türkiye ile iyi ilişkiler kurmasını savunan, bu yüzden "Müslüman olduğu iddia edilen" Vona, Türkiye sevgisini anlatan bir video hazırladı.

"BİZ TURAN HALKIYIZ, İNSANLIĞIN SON UMUDU DA İSLAM'DIR"

 

Video, Vona'nın Türkiye ziyaretinde yaptığı, "Yanlışa cesurca karşı gelen ve Allah'tan başka hiç kimseden korkmayan Atilla'nın torunlarıyız", "Küreselleşme ve liberalizmin karanlığında insanlığın son umudu İslam", "Biz Macarlar, Turan halkıyız ve bizim kardeşlerimiz Turan halklarıdır" şeklindeki konuşmayla başlıyor ve bu ifadelerden dolayı Macar hükümetinin, aleyhinde Müslüman olduğu şeklinde kampanya başlatıldığı ifade ediliyor.

Videoda Türkiye'nin çok güzel bir ülke, İstanbul'un ise dünyanın en muhteşem şehirlerinden birisi olduğunu vurgulayan Vona, ''Ben Türkleri gerçekten çok seviyorum ve Macaristan ile Türkiye'nin iyi ilişkilere sahip olması gerektiğini düşünüyorum.'' ifadesini kullandı.

"BÜYÜK GÜÇLER MACARİSTAN'A PİYON OLARAK BAKIYOR"

Macaristan'ın geleneksel olarak müttefiki olmadığını ve komşu ülkelerle de her zaman çok iyi ilişkilere sahip olmadığını belirten Vona, büyük güçlerin ise Macaristan'a ucuz iş gücü ve piyon olarak baktığına dikkati çekti.

"TÜRKİYE YENİDEN SÜPER GÜÇ OLACAK"

Vona, ''Türkiye stratejik açıdan gerçekten büyük öneme sahip. Türkiye her ne kadar süper güç olma olgusunu 20. yüzyılda kaybetmiş olsa da jeostratejik uzmanlar bu statüyü 21. yüzyılda tekrar geri kazanacağını öngörmekte.'' dedi.

"TÜRKİYE İLE MACARİSTAN İTTİFAK YAPMALIDIR"

Türkiye'nin 80 milyonluk nüfusa, bir milyona yakın askere ve dinamik bir ekonomiye sahip olduğunu ifade eden Vona, Macaristan'ın uluslararası forumlarda Türkiye ile ittifak yapmasının önemli olduğunu vurguladı.

"ORBAN ERDOĞAN'IN YANINDA 'İYİ ÇOCUK' ROLÜ YAPIYOR AMA..."

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmalarında olumlu söylemler kullandığına ama Macar hükümetinin izlediği politikalar dolayısıyla ülkede Türk düşmanlığının arttığına işaret eden Vona, ''Orban, Erdoğan'ın yanında 'iyi çocuk' rolü oynamasına rağmen izlediği iç siyaset dolayısıyla Macar toplumunda Türklere yönelik olumsuz hissiyat artmaya başladı.'' diye konuştu.

İki millet arasındaki dostluğu güçlendirmek için mücadele ettiğini ve bununla gurur duyduğunu da vurgulayan Vona, Macar hükümetinin bunu aleyhinde kullanmasının üzüntü verici olduğunu söyledi.

"BİZİM AKLIMIZA YAPTIĞIMIZ SAVAŞLAR GELİR, ONLARIN AKLINA İSE KÖKLERİMİZİN AYNI OLDUĞU GELİR"

Ayrıca Vona'nın "Bizde Türkiye deyince aklımıza yaptığımız savaşlar geliyor ama Türkiye'de Macaristan deyince akıllarına, köklerimizin ortak olduğu inancı gelir" sözleri de dikkat çekti.

VONA, 'MÜSLÜMAN OLMAKLA' SUÇLANMIŞTI

Macaristan'da geçen yıl 8 Nisan'da düzenlenen genel seçimler öncesi ülkedeki İslam karşıtlığı, Gabor Vona üzerinden körüklenmeye çalışılmıştı.

Vona, Türkiye ziyaretinde, Türkiye ve Türklerle ilgili bazı olumlu ifadeler kullanması üzerine, ülkedeki birçok yayın organı tarafından Müslüman olmakla 'suçlanmıştı'
Vona ve eşinin Türkiye ziyareti sırasında İstanbul'un simgelerinden olan Sultanahmet Camisi önünde çektirdiği fotoğraf, bazı yayın organları tarafından Vona ve eşinin 'Müslüman olduğunun ispatı' olarak yorumlanmıştı. 

Macar siyasetçi, terör örgütleriyle ilişkisi olduğu iddiasında bulunan medya organlarına karşı birçok dava açmış ve söz konusu iddialarda bulunan basın organları para cezasına çarptırılmıştı.

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