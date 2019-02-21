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Maduro duyurdu: Halkı korumak için kapatıyoruz!

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 'halkı korumak için' Brezilya sınırının kapatılacağını bildirdi.
Maduro duyurdu: Halkı korumak için kapatıyoruz!
Maduro duyurdu: Halkı korumak için kapatıyoruz! Maduro duyurdu: Halkı korumak için kapatıyoruz! Maduro duyurdu: Halkı korumak için kapatıyoruz!


Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "halkı korumak için" bu akşam ülkenin Brezilya'yla sınırının kapatılacağını bildirdi.

 

"AMACIMIZ HALKI KORUMAK"

Maduro, canlı yayımlanan konuşmasında, Brezilya sınırının bugün yerel saatle 20.00'de yeni bir açıklamaya kadar kapatılacağını söyledi. Kararın gerekçesini "halkı korumak" olarak açıklayan Maduro, Kolombiya ile sınırın tamamen kapatılması fikrini ise gözardı etmediğini belirtti.

 

MADURO, KOLOMBİYA'YI DA UYARDI

Komşu ülkelerle sınırların kapatılmasını değerlendirmeye devam edeceklerini belirten Maduro, Kolombiya ordusunu ise Venezuela'ya karşı bir provokasyonun içine girmemesi konusunda uyardı.

"KOLOMBİYA DEVLET BAŞKANI'NI SORUMLU TUTARIM"

Maduro, muhalefetin "yardımların" giriş tarihi olarak açıkladığı 23 Şubat'ta şiddet olaylarının yaşanmasından Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'yi sorumlu tutacağını da kaydetti.

"ABD'NİN İŞGAL STRATEJİSİNİN BİR PARÇASI"

Kolombiya'nın ardından Brezilya da Venezuela sınırına "insani yardım" göndereceğini açıklamıştı. Caracas, "yardım" dağıtım merkezi olarak kullanılacağı açıklanan Hollanda'nın kontrolündeki Curacao Adası'yla deniz ve hava ulaşımını da askıya almıştı.

Maduro, "yardım" tartışmalarının "ABD'nin işgal stratejisinin bir parçası" olduğunu ve "bu şova izin vermeyeceğini" söylüyor.

Muhalefet ise 300 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı bulunduğunu, 2 milyon kişinin de sağlık riskiyle karşı karşıya olduğunu savunarak, ülkeye yardım girmesi gerektiğini öne sürüyor.

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