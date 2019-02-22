22 Şubat 2019 Cuma15 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:18Güneş 07:43Öğle 13:23İkindi 16:22Akşam 18:53Yatsı 20:12
    • 8°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • 0°C Afyon
    • -9°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 2°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 7°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 102.494 0.51
  • Altın: 226,263 -1.29
  • Dolar: 5,3255 0.09
  • Euro: 6,0377 0.00

Halkımdan destek bekliyorum, bu adımı atmamız lazım

»
Manisa mitinginde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatay mimari konusunda halktan destek beklediğini belirterek, 'Kaçak yapılardan çıkın, kiranızı biz vereceğiz' dedi.
Halkımdan destek bekliyorum, bu adımı atmamız lazım
Halkımdan destek bekliyorum, bu adımı atmamız lazım Halkımdan destek bekliyorum, bu adımı atmamız lazım Halkımdan destek bekliyorum, bu adımı atmamız lazım

Manisa'da halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle kentsel dönüşüm ve yatay mimari konusunda vatandaşlardan destek istedi.

Erdoğan şöyle konuştu:

İş işten geçtikten sonra bağırmanın, ağlamanın faydası yok. Bu kaçak yapılardan diyorum ki, gelin her türlü tedbiri aldık.

"HALKIMDAN DESTEK BEKLİYORUM, BU ADIMI ATMAMIZ LAZIM"

Çevre Şehircilik Bakanım 81 vilayete yazı gönderdi. Bu kaçak yapılardan çıkın, kiranızı biz vereceğiz, biz de oralarda TOKİ olarak süratle sağlam, güvenilir binalar yapalım.

Ben dikey mimariye karşıyım. Yatay mimariyle zemin + 4, bilemediniz zemin + 5 kat binalarla işi sağlam yapalım. Bu konuda halkımdan destek bekliyorum, yardım bekliyorum.

"KAÇAK YAPILARDAN ÇIKIN BİZ SİZE KİRA YARDIMI YAPALIM"

İzmir'de Karabağlar, Bergama ve Bornova'da kaçak yapılardan gelin çıkın. Biz kira yardımını yapıyoruz. Sağlam yapalım. İmar meselesini çözmek durumundayız. İmar Barışı'yla Manisalı vatandaşımızın yüzünü güldürdük.

SABUNCUBELİ TÜNELİ YOKKEN ORALAR NE HALDEYDİ?

Son 17 yılda 27 katrilyon yatırım yaptık Manisa'ya. Çalıştık, ürettik, yatırım yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Biliyorsunuz hafızaı beşer nisyan ile malüldür. İnsanoğlu unutkandır. Sabuncubeli Tüneli'nden geçer ama unutur. Sabuncubeli Tüneli yokken oralar ne haldeydi, öyle mi? Şimdi bitti, 15 dakikada. Manisa'mızı İzmir'imizi daha yakın hale getirirken marifet de iltifata tabidir. Eğitimde 4 bin 400 adet yeni derslik inşa ettik. 6 bin 13 kişilik kapasiteli yurt açtık.

MANİSA'YA TOPLAMDA 2,4 KATRİLYON DESTEK SAĞLADIK

12 bin seyirci kapasiteli Akhisar Stadyumu'nu kim yaptı? Biz yaptık. Akhisar ve Turgutlu Gençlik Merkezlerini şehrimize kazandırdık. 12 bin seyirci kapasiteli Turgutlu Stadyumu'nun yapımında da sona geliyoruz. Çalışıyoruz. Bize durmak yaraşmaz. Şehrimizdeki ihtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize toplamda 2,5 katrilyon destek sağladık. Toplam 65 adet sağlık tesisini Manisalı kardeşlerimizin istifadesine sunduk.

MANİSA RUH SAĞLIĞI HASTANESİNİN HAZIRLIKLARI TAMAM

558 yataklı Manisa Şehir Hastanemiz otel konforundadır. Hastanemizi nasıl buldunuz? Güzel mi, beğendiniz mi? İşte biz halkımızın layık olduğu neyse onu yaptık. Kula ve Ahmetli Devlet Hastanelerimizle birlikte 4 sağlık tesisimizin yapımı, 23 sağlık tesisimizin plan, proje süreci devam ediyor. Manisa'ya 300 yataklı ruh sağlığı hastanesini de kazandırmak için hazırlıklara başladık. Manisa'da 7 bin 800 toplu konut projesini hayata geçirdik.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Halkımdan destek bekliyorum, bu adımı atmamız lazımHalkımdan destek bekliyorum, bu adımı atmamız lazımManisa mitinginde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatay mimari konusunda halktan destek beklediğini belirterek, 'Kaçak yapılardan çıkın, kiranızı biz vereceğiz' dedi.
'Biz turan halkıyız, Türkiye yeniden süper güç olacak''Biz turan halkıyız, Türkiye yeniden süper güç olacak'Macaristan ana muhalefet partisinin eski lideri Gabor Vona, Türkiye hakkında bir klip hazırladı. Turancı olduğunu söyleyen, müslüman olduğu tahmin edilen ve aleyhinde algı operasyonları başlatılan Vona, hazırladığı klipte Türkiye sevgisini anlattı.
Bakan Soylu açıkladı: PKK'ya ağır darbe!Bakan Soylu açıkladı: PKK'ya ağır darbe!İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl teröristlerle çatışmaların, sabotaj ve saldırıların, adam kaçırmaların, mayın ve el yapımı patlayıcı eylemlerinin ve silahlı saldırıların azaldığını vurgulayarak 'Bu PKK'nın düştüğü durumun önemli bir delilidir" dedi
Fuat Oktay'dan sert çıkış: Tepelerine ineceğiz...Fuat Oktay'dan sert çıkış: Tepelerine ineceğiz...Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İster PKK, ister FETÖ, ister bilmem ne? Bize tehdit oluşturmaya çalışan teröristlerin tepelerine balyoz gibi iniyoruz, inmeye devam edeceğiz" dedi.
16 eski savcı ve hakime istenen ceza belli oldu!16 eski savcı ve hakime istenen ceza belli oldu!Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, meslekten ihraç edilen Zekeriya Öz, Cihan Kansız, Fatih Mehmet Uslu ve Mehmet Ekinci'nin de aralarında bulunduğu 16 eski hakim ve savcı hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.
Talimatı verdi: Türkiye'de banka hesabı açınTalimatı verdi: Türkiye'de banka hesabı açınMaduro hükümeti Venezuelalı şirketlere 'Türkiye ve Rusya'da banka hesabı açın' talimatı verdi
  • Sürpriz gelişme! Baykal, TBMM'de yemin edecek21 Şubat 2019 Perşembe 12:47
  • Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi21 Şubat 2019 Perşembe 03:56
  • Piri iş başında!21 Şubat 2019 Perşembe 03:55
  • Dolar söylentisine cevap verdi!21 Şubat 2019 Perşembe 03:54
  • Marmara ve Ege sallandı21 Şubat 2019 Perşembe 03:53
  • Uzmanlardan peş peşe açıklamalar!21 Şubat 2019 Perşembe 03:52
  • Ankara'da mühimmat patladı: Yaralılar var!21 Şubat 2019 Perşembe 03:51
  • "Talimat Kandil'den geldi!"21 Şubat 2019 Perşembe 03:48
  • Mersin'de facia21 Şubat 2019 Perşembe 03:47
  • Bahçeli'den ilginç derbi yorumu!20 Şubat 2019 Çarşamba 15:35
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri