Taarruz Helikopteri Projesi'nde önemli gelişme!

Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi Sözleşmesi, SSB ile TUSAŞ arasında imzalandı. Helikopterin ilk test uçuşunun 5 yıl sonra yapılması planlanıyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı ATAK helikopterinde kazanılan tecrübelerden hareketle Ağır Taarruz Helikopteri geliştirileceğini açıklanmıştı.

Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi Sözleşmesi, SSB ile TUSAŞ arasında imzalandı. Helikopterin ilk test uçuşunun 5 yıl sonra yapılması planlanıyor.

ATAK-2

Teknolojik bilgi birikimi ve operasyonel tecrübe neticesinde, tamamen milli ve yerli imkân ve kabiliyetler ile tasarlanacak.

T129 ATAK Helikopteri’nde kazanılan teknolojik bilgi birikimi ve operasyonel tecrübe neticesinde, tamamen milli ve yerli imkân ve kabiliyetler ile tasarlanacak “ATAK 2 Taarruz Helikopteri Projesi”ne başlandı.

Bu doğrultuda, T625 Genel Maksat Helikopteri Projesi kapsamında da geliştirilen alt sistemlerinde de kullanılacak olması beraberinde arttırılacak faydalı yük, modern aviyonik sistemler ve düşürülmüş lojistik maliyetiyle yüksek performansa sahip olacak.