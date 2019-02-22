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AK Parti'den ilginç seçmen analizi

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AK Parti, 2002’den itibaren yapılan referandumlar dâhil 14 seçimdeki seçmen davranışını masaya yatırdı.
AK Parti'den ilginç seçmen analizi
AK Parti'den ilginç seçmen analizi AK Parti'den ilginç seçmen analizi AK Parti'den ilginç seçmen analizi

AK Parti, 31 Mart mahallî seçimleri için yürüttüğü kampanya stratejisinin hazırlığı sırasında, referandumlar dâhil son 14 seçimdeki seçmen davranışını ayrıntılı bir incelemeye tabi tuttu. Seçmenin hangi gerekçelerle AK Parti’ye oy verdiği, kaç kere oy verdiği veya hangi gerekçelerle partiden uzaklaştığına yönelik kapsamlı bir analiz çıkarıldı.


DİKKAT ÇEKEN RAKAM: YÜZDE 75...

Buna göre 2002’den itibaren yapılan 14 seçimde seçmenin en az yüzde 75’i hayatında bir kere bile olsa AK Parti’ye oy verdi. AK Parti kurmayları, yapılan bu çalışma ile çok ideolojik olmayan toplum kesimlerinden her zaman AK Parti’ye oy geldiğinin görüldüğünü, 31 Mart seçimleri için kullanılan ‘gönüllere girme’ söyleminin de bu verilerden kaynaklandığını dile getirdi.

KAÇAN SEÇMENİN YERİNİ AK PARTİ DOLDURUYOR

MHP ile yapılan ittifakın ve milliyetçi adayların avantajlarını da kullanarak, seçimlerden en az yüzde 50 oy oranı ile çıkmayı hedeflediklerini belirten AK Parti kaynakları “Bu çalışmalarda gördük ki, zaman zaman AK Parti’ye oy vermiş seçmen kitlesinin bir bölümü bir diğer seçimde MHP’yi destekliyor. Bir anlamda, MHP’den kaçan seçmenin yerini AK Parti seçmeni dolduruyor. İki parti arasında oy geçişkenliği yüksek” görüşünü dile getirdi.

Türkiye Gazetesi

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