22 Şubat 2019 Cuma15 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:18Güneş 07:43Öğle 13:23İkindi 16:22Akşam 18:53Yatsı 20:12
    • 14°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • -7°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 103.143 0.63
  • Altın: 226,936 0.25
  • Dolar: 5,3230 -0.05
  • Euro: 6,0368 -0.01

Sarai Sierra davası yeniden görülüyor

»
Sarai Sierra davası yeniden görülüyor
ABD’li Sarai Sierra'ın 2013 yılında İstanbul Sarayburnu'nda öldürülmesine ilişki dava, Yargıtay'ın bozma kararının ardında yeniden görülmeye başlandı.
Sarai Sierra davası yeniden görülüyor Sarai Sierra davası yeniden görülüyor Sarai Sierra davası yeniden görülüyor

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülmeye başlanan duruşmada tutuklu sanık Ziya Tasalı ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada Yargıtay bozma ilamı okundu.

Mahkeme heyeti, Yargıtay tarafından sanık Ziya Tasalı’nın Sierra’yı “nitelikli kasten öldürme” suçundan verilen müebbet hapis cezasını onandığını ancak “Nitelikli cinsel saldırı ve Hırsızlık” suçundan verilen cezanın ise bozulduğunu belirtti. 

19 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Duruşmada söz alan Cumhuriyet Savcısı dava ile ilgili olarak mütalaasını açıkladı. Sanık hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan dava açılsa da eylemin teşebbüs aşamasında kaldığını belirten savcı, sanığa bu yönde ceza verilmesini talep etti. Mütalaasında sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep eden cumhuriyet savcısı, sanığın 14 yıldan 19 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. 

Müşteki Aile ve Sosyal Politikalar avukatı Nuray Yiğit ise, bozma ilamındaki aleyhe hususları kabul etmediklerini söyledi. Avukat Yiğit, cinsel saldırı eyleminin tamamlanmış olduğunu düşündüklerini, bu nedenle Yargıtay bozma kararına kısmen direnilmesini talep etti. Müşteki Bexiada Jimenez’in avukatı Ceren Şarman ise, “Yargıtay’ın üst sınırdan ceza verilmesine yönelik gerekçesine katılıyoruz. Ancak cinsel saldırı eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı yönündeki görüşüne katılmıyoruz. Biz eylemin tamamlandığı kanaatindeyiz” dedi. 

'ÖLDÜRDÜM AMA...'

Sanık Ziya Tasalı ise, “Ben maktüleyi öldürdüğümü kabul etmiştim. Ancak cinsel saldırıda bulunmadım. Savcının aleyhe olan bölümlerini kabul etmiyorum” dedi. Mahkeme heyeti, sanık Ziya Tasalı’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Meteoroloji'den peş peşe uyarılarMeteoroloji'den peş peşe uyarılarTürkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamalara göre Batı bölgelerinde sağanak, doğu illerinde ise kar yağışı bekleniyor.
TÜİK'ten yaşam memnuniyet raporuTÜİK'ten yaşam memnuniyet raporuTÜİK, 2018 yılı yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarını açıkladı.
Sarai Sierra davası yeniden görülüyorSarai Sierra davası yeniden görülüyorABD’li Sarai Sierra'ın 2013 yılında İstanbul Sarayburnu'nda öldürülmesine ilişki dava, Yargıtay'ın bozma kararının ardında yeniden görülmeye başlandı.
Firari sanık yakalandı!Firari sanık yakalandı!Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından "Hakan" kod adlı Aykan Hamurcu yakalandı.
"ABD'nin gizli ajandası var""ABD'nin gizli ajandası var"Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "ABD Suriye'den çekilmeyecek. Gizli bir ajandası var ve bunu Türkiye ile paylaşmıyor" dedi.
AK Parti'den ilginç seçmen analiziAK Parti'den ilginç seçmen analiziAK Parti, 2002’den itibaren yapılan referandumlar dâhil 14 seçimdeki seçmen davranışını masaya yatırdı.
  • Taarruz Helikopteri Projesi'nde önemli gelişme!22 Şubat 2019 Cuma 12:10
  • Ankara'daki ABD-Rusya zirvesi sona erdi!22 Şubat 2019 Cuma 12:09
  • AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu22 Şubat 2019 Cuma 11:38
  • Erdoğan genelge yayımlandı! Tüm yurtta kutlanacak22 Şubat 2019 Cuma 11:36
  • Halkımdan destek bekliyorum, bu adımı atmamız lazım22 Şubat 2019 Cuma 00:02
  • 'Biz turan halkıyız, Türkiye yeniden süper güç olacak'21 Şubat 2019 Perşembe 17:13
  • Bakan Soylu açıkladı: PKK'ya ağır darbe!21 Şubat 2019 Perşembe 15:08
  • Fuat Oktay'dan sert çıkış: Tepelerine ineceğiz...21 Şubat 2019 Perşembe 12:58
  • 16 eski savcı ve hakime istenen ceza belli oldu!21 Şubat 2019 Perşembe 12:51
  • Talimatı verdi: Türkiye'de banka hesabı açın21 Şubat 2019 Perşembe 12:48
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri