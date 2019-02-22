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Ataşehir'de silah sesleri! Çok sayıda ekip bölgede

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Ataşehir'de AK Parti seçim irtibat bürosu önünde bir araçtan havaya 4 el ateş açıldı.
Ataşehir'de silah sesleri! Çok sayıda ekip bölgede
Ataşehir'de silah sesleri! Çok sayıda ekip bölgede Ataşehir'de silah sesleri! Çok sayıda ekip bölgede Ataşehir'de silah sesleri! Çok sayıda ekip bölgede

Esatpaşa Mahallesi'nde bulunan AK Parti seçim irtibat bürosu önüne saat 12.00 sıralarında gelen ve plakası alınamayan otomobilden havaya 4 el ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, büro önüne şerit çekerek incelemelerde bulundu. Ekipler havaya ateş açan kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

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