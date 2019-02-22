Esatpaşa Mahallesi'nde bulunan AK Parti seçim irtibat bürosu önüne saat 12.00 sıralarında gelen ve plakası alınamayan otomobilden havaya 4 el ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, büro önüne şerit çekerek incelemelerde bulundu. Ekipler havaya ateş açan kişilerin bulunması için çalışma başlattı.
22 Şubat 2019 Cuma15 C.Ahir 1440
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Ataşehir'de silah sesleri! Çok sayıda ekip bölgede
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