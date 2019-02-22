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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kışla Gençlik Merkezi’nde düzenlenen Muğla mitinginde konuşuyor. Erdoğan konuşmasında, "Şimdi buradan müjdesini veriyorum, Muğla'nın 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Sandras içme suyu projesine bu yıl başlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar: 

MUĞLA'YA CUMHUR İTTİFAKI YAKIŞIR

Muğla'ya hizmet yakışır, Muğla'ya eser yakışır, Muğla'ya yatırım yakışır, Muğla'ya AK Parti belediyeciliği yakışır, Muğla'ya Cumhur İttifakı yakışır.

Memleket işi gönül işi diyerek, belediye işi gönül işi diyerek yanımızda olmaya var mısınız? Muğla'yı yıllarca CHP yönetimi yönetti mi? Ne yaptılar? Artık benim milletim bu CHP zihniyetine dersini şu sandıkta versin. Bodrum'u yıllardır sel alıp götürüyor. Her türlü rezillik orada ve hiçbir altyapı yok. Hangi ilçeye bakarsan bak hiçbir altyapı yok. 37 gün kaldı. Çalışalım ve bu işi bitirelim.

20 KATRİLYON YATIRIM YAPTIK

17 yıldır Türkiye'de sadece hizmet ettik, yatırım yaptık, eser ortaya koyduk. Ne diyor Ziya Paşa; Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz eserlerimizle varız. Muğla'ya bugüne kadar 20 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık. Eğitimde 3 bin 79 adet yeni derslik kazandırdık. Önümüzdeki sene toplamda 4 bin kişi kapasiteli 3 adet yurt binası daha açıyoruz. İlçelerimizde yapılacak yurtlarla ilgili arsa tahsisi ve proje çalışmaları sürüyor. Spor salonları Muğla'ya, Fethiye'ye, Milas'a gençlik merkezleri yaptık. Muğla'ya yeni bir stat kazandırma ve mevcut stadın yerini de Millet Bahçesi yapma çalışmalarımız sürüyor. Ama yetmez, Millet Bahçesi'nin bir köşesine de inşallah yaklaşık bin metrekarelik Millet Kıraathanesi yapacağız.

YATIP KALKIP KUMARLA MEŞGULLER

Ben Kıraathane diyorum CHP'liler ne anlıyor kumarhane. Bunlar tabi yatıp kalkıp kumarla meşguller. Kıraathane nedir diye sorsan bilmezler. Kıraathane okuma evidir. Bu kıraathanede çay, simit, kek, pasta bunlar olacak ve her türlü hizmet olacak. Benim gençlerim oraya gelecekler hem derslerini çalışacak hem de orada çaylarını, kahvelerini içmek suretiyle benim ne devletim varmış benim ne belediyem varmış diyecek. İşte biz hizmet belediyeciliği diyoruz. 

Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, şehit yakınlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize 1,1 katrilyon lira destek verdik. Sağlıkta 500 yataklı Muğla Devlet Hastanesi'nin de aralarında bulunduğu 10'u hastane olmak üzere toplam 33 tesisi şehrimize kazandırdık. Biz Milas'taki hastaneyi bitirmek üzereyiz. Fakat Büyükşehir belediyesi bağlantı yolunu yapmamakta ısrar ediyor. Bodrum'da müteahhitten kaynaklanan bir sebepten gecikme yaşandı onu da çözüyoruz. Muğla'da 3 bin 320 konut projesini hayata geçirdik. İmar Barışı ile toplam 321 bin Muğlalı vatandaşımızın sorununu çözdük. 

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