22 Şubat 2019 Cuma17 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:18Güneş 07:43Öğle 13:23İkindi 16:22Akşam 18:53Yatsı 20:12
    • 17°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 10°C Afyon
    • -4°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 11°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 103.125 0.62
  • Altın: 227,659 0.57
  • Dolar: 5,3200 -0.10
  • Euro: 6,0308 -0.11

CHP'de kazan kaynıyor! Bir il başkanı daha istifa etti

»
CHP Adana İl Başkanı Emrah Kozay, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
CHP'de kazan kaynıyor! Bir il başkanı daha istifa etti
CHP'de kazan kaynıyor! Bir il başkanı daha istifa etti CHP'de kazan kaynıyor! Bir il başkanı daha istifa etti CHP'de kazan kaynıyor! Bir il başkanı daha istifa etti

Kozay, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, mevki, makam ve koltukların gelip geçici olduğunu belirtti.

Parti genel merkezine sitemde bulunan Kozay, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Meclis üyesi listeleri hazırlanırken örgüt yok sayılmıştır. Ayrıca aday listeleri örgüte gösterilmediği gibi, genel merkezin genelgesine göre listeleri seçim kurullarına teslim edecek kişileri il başkanının yetkilendirmesi gerektiği halde yine örgüte bilgi verilmemiş, yetkilendirmeler örgütün bilgisi olmadan yapılmış ve yine örgüt yok sayılmıştır. Adana il örgütünün başındaki kişi olarak Türkiye Cumhuriyetinin aydınlık yüzü insanları olan siz değerli yoldaşlarımdan aldığım yetkinin vicdanımda oluşturduğu sorumluluk duygusu ve bilinciyle bu durumu kabullenmem mümkün değildir. Bu bağlamda siz değerli parti yoldaşlarım adına ilkesel bir duruş sergilenme zorunluluğu hasıl olduğundan il başkanlığı görevinden ayrılma kararını hayata geçirme zorunda kaldım."

Kozay, yaşanan tüm olumsuzluklara karşın, partilerinin yerelde ve genelde iktidar olması için mücadele edeceğini aktardı.

Yerel seçimlerde CHP'nin mutlaka başarılı olmak zorunda olduğunu ifade eden Kozay, bundan sonra da CHP'nin bir üyesi olarak mücadele edeceğini kaydetti.

CHP Adana il örgütü de Kozay'ın istifa ettiğini doğruladı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
CHP'de kazan kaynıyor! Bir il başkanı daha istifa ettiCHP'de kazan kaynıyor! Bir il başkanı daha istifa ettiCHP Adana İl Başkanı Emrah Kozay, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdiCumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdiCumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu.
Ataşehir'de silah sesleri! Çok sayıda ekip bölgedeAtaşehir'de silah sesleri! Çok sayıda ekip bölgedeAtaşehir'de AK Parti seçim irtibat bürosu önünde bir araçtan havaya 4 el ateş açıldı.
Bakan müjdeyi verdi! 1 aya kadar başlayacakBakan müjdeyi verdi! 1 aya kadar başlayacakEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte "tarımsal faaliyetler tarifesi" uygulamasının en geç bir aya kadar başlayacağını bildirdi.
Meteoroloji'den peş peşe uyarılarMeteoroloji'den peş peşe uyarılarTürkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamalara göre Batı bölgelerinde sağanak, doğu illerinde ise kar yağışı bekleniyor.
TÜİK'ten yaşam memnuniyet raporuTÜİK'ten yaşam memnuniyet raporuTÜİK, 2018 yılı yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarını açıkladı.
  • Sarai Sierra davası yeniden görülüyor22 Şubat 2019 Cuma 12:18
  • Firari sanık yakalandı!22 Şubat 2019 Cuma 12:17
  • "ABD'nin gizli ajandası var"22 Şubat 2019 Cuma 12:16
  • AK Parti'den ilginç seçmen analizi22 Şubat 2019 Cuma 12:11
  • Taarruz Helikopteri Projesi'nde önemli gelişme!22 Şubat 2019 Cuma 12:10
  • Ankara'daki ABD-Rusya zirvesi sona erdi!22 Şubat 2019 Cuma 12:09
  • AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu22 Şubat 2019 Cuma 11:38
  • Erdoğan genelge yayımlandı! Tüm yurtta kutlanacak22 Şubat 2019 Cuma 11:36
  • Halkımdan destek bekliyorum, bu adımı atmamız lazım22 Şubat 2019 Cuma 00:02
  • 'Biz turan halkıyız, Türkiye yeniden süper güç olacak'21 Şubat 2019 Perşembe 17:13
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri