23 Şubat 2019 Cumartesi17 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:17Güneş 07:41Öğle 13:23İkindi 16:23Akşam 18:54Yatsı 20:13
    • 10°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • 0°C Afyon
    • -8°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 7°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 103.186 0.68
  • Altın: 227,073 0.31
  • Dolar: 5,3171 -0.16
  • Euro: 6,0307 -0.12

Yazıcıoğlu soruşturmasında önemli gelişme

»
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, üst düzey kamu görevlileri ile ilgili şikayetlerin arttığını belirtti.
Yazıcıoğlu soruşturmasında önemli gelişme
Yazıcıoğlu soruşturmasında önemli gelişme Yazıcıoğlu soruşturmasında önemli gelişme Yazıcıoğlu soruşturmasında önemli gelişme


Yargıtay Başkanlığı tarafından Afyonkarahisar'da bir termal otelde 2018 yılı değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in yanı sıra, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, hakim ve savcılar katıldı.

 

Yargıtay'ın çalışmalarını anlatan sinevizyon gösterisinin ardında konuşan Mehmet Akarca, 2018 yılında üst düzey kamu görevlileri hakkında açılan soruşturma ve davalar hakkında bilgi verdi. Bu dönemde Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümüne ilişkin ihmali bulunan üst düzey kamu görevlileri hakkında da kamu davası açıldığını kaydeden Akarca, "Üst düzey kamu görevlilerinin suç işlemeleri halinde soruşturma yapma ve haklarında kamu davası açma görevi başsavcılığımızca yerine getirilmekte. Maalesef bu dönemlerde özellikle üst düzey kamu görevlileri ile ilgili şikayetlerin arttığını müşahede etmekteyiz. Bu kapsamda 2018 yılında başsavcılığımızda derdest bulunan 119 dosyanın 114'ü karara bağlanmış. Karara bağlanan 54'ü hakkında işleme konulmama, 43'ü hakkında düşme kararı, 11'i hakkında görevsizlik kararı, 3 dosyaya birleştirme kararı verilmiş. Soruşturması yapılan 3 üst düzey kamu görevlisi hakkında iddianame hazırlanarak ilgili ceza dairesine dava açılmıştır. En son buraya gelmeden önce rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin yaşamanı yitirdiği kazayla ilgili ihmali bulunan üst düzey kamu görevlileriyle ilgili kamu davası tarafımızdan açılmıştır" diye konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Pentagon: Birkaç yüz asker bırakacağız!Pentagon: Birkaç yüz asker bırakacağız!Pentagon, Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenli bölge kurmak için uluslararası bir koalisyona destek vermek üzere birkaç yüz asker bırakacağını açıkladı.
Okulun bahçesinde pitbull dehşeti!Okulun bahçesinde pitbull dehşeti!Çorum'da ortaokula giren pitbull cinsi köpek, öğrencilere saldırdı. Olayda, yaralanan 2 öğrenci ile yaşadıkları korku nedeniyle şok yaşayan 3 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Soylu'dan güldüren soru!Soylu'dan güldüren soru!İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yozgat'ın Sorgun ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılışının ardından halka hitap etti.
Bodrum halkının 'tanzim' isteğine Erdoğan'dan dikkat çeken cevapBodrum halkının 'tanzim' isteğine Erdoğan'dan dikkat çeken cevapCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bodrum'da vatandaşlara hitap etti.
Yazıcıoğlu soruşturmasında önemli gelişmeYazıcıoğlu soruşturmasında önemli gelişmeYargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, üst düzey kamu görevlileri ile ilgili şikayetlerin arttığını belirtti.
CHP'de kazan kaynıyor! Bir il başkanı daha istifa ettiCHP'de kazan kaynıyor! Bir il başkanı daha istifa ettiCHP Adana İl Başkanı Emrah Kozay, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi22 Şubat 2019 Cuma 15:04
  • Ataşehir'de silah sesleri! Çok sayıda ekip bölgede22 Şubat 2019 Cuma 14:17
  • Bakan müjdeyi verdi! 1 aya kadar başlayacak22 Şubat 2019 Cuma 13:39
  • Meteoroloji'den peş peşe uyarılar22 Şubat 2019 Cuma 12:20
  • TÜİK'ten yaşam memnuniyet raporu22 Şubat 2019 Cuma 12:19
  • Sarai Sierra davası yeniden görülüyor22 Şubat 2019 Cuma 12:18
  • Firari sanık yakalandı!22 Şubat 2019 Cuma 12:17
  • "ABD'nin gizli ajandası var"22 Şubat 2019 Cuma 12:16
  • AK Parti'den ilginç seçmen analizi22 Şubat 2019 Cuma 12:11
  • Taarruz Helikopteri Projesi'nde önemli gelişme!22 Şubat 2019 Cuma 12:10
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri