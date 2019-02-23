23 Şubat 2019 Cumartesi17 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:17Güneş 07:41Öğle 13:23İkindi 16:23Akşam 18:54Yatsı 20:13
    • 10°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • 0°C Afyon
    • -8°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 7°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 103.186 0.68
  • Altın: 227,073 0.31
  • Dolar: 5,3171 -0.16
  • Euro: 6,0307 -0.12

" Venezuela için savunma planı geliştirdik"

»
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Hugo Chavez döneminde Venezuella için savunma planı geliştirdiklerini ve ekonomiyi geliştirmeye yardımcı olduklarını belirtti.
" Venezuela için savunma planı geliştirdik"

Belarus haber ajansı BelTA'nın aktardığına göre Lukaşenko, "Hugo Chavez benim dostumdu ve ben ona bazı hatalarından bahsediyordum. O, sıkça bana askeri anlamda dahil danışıyordu, bize geliyordu. Biz onlar için bir sistem geliştirdik ve bu sisteme, aldıkları silahları monte ettik, elinde olmadığı silahı da alması gerekiyordu. Onlara her şeyi madde madde yazdık" dedi.

 

Chavez'in, ordunun yeniden düzenlenmesi konusunda Belarus'tan yardım istediğini anlatan Lukaşenko, Venezüella yönetiminin çeşitli askeri teçhizat aldığını ama askerlerinin bu teçhizatı kullanacak eğitime sahip olmadığını, bunun üzerine Caracas'a, savunma planı geliştiren bir grup bilim insanı ve uzmanın gönderildiğini dile getirdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Suudi Prens Bin Selman'dan Uygur Türkleri yorumuSuudi Prens Bin Selman'dan Uygur Türkleri yorumuSuudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, Çin ziyaretinde Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki kamplar gündemdeyken Pekin yönetimine terör ve aşırıcılıkla mücadeleye destek açıklamaları dikkati çekti.
Türklerin DNA'larını topladılar! Çin neyin peşinde?Türklerin DNA'larını topladılar! Çin neyin peşinde?Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yürüttüğü 'baskı kampanyası' kapsamında, ABD'den satın aldığı teknolojiler yoluyla Uygur Türklerinin DNA örneklerini topladığı iddia edildi.
Ömer el-Beşir hükümeti feshetti! 1 yıl OHAL ilan etti!Ömer el-Beşir hükümeti feshetti! 1 yıl OHAL ilan etti!Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, hükümetin feshedildiğini ve ülkede 1 yıl süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.
Venezuela'da çatışma iddiası!Venezuela'da çatışma iddiası!Venezuela'nın Brezilya sınırı bölgesinde ordu ile yerli halk arasında çıkan çatışmada bir kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.
Trump'tan Suriye açıklamasıTrump'tan Suriye açıklamasıABD Başkanı Donald Trump, Suriye’de "küçük bir" ABD birliğinin kalmasını olumlu bulduğunu belirterek, "Çok fazla insan bu fikri benimsiyor, fikirlere açığım." dedi.
" Venezuela için savunma planı geliştirdik"" Venezuela için savunma planı geliştirdik"Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Hugo Chavez döneminde Venezuella için savunma planı geliştirdiklerini ve ekonomiyi geliştirmeye yardımcı olduklarını belirtti.
  • Rusya bombayı patlattı! NATO harekete geçti22 Şubat 2019 Cuma 15:04
  • Amerika kıtası sallandı!22 Şubat 2019 Cuma 13:50
  • Mısır'da idam edilen gencin son sözleri vahşeti gözler önüne serdi!22 Şubat 2019 Cuma 12:13
  • ABD'li isimden Prens bin Selman için olay sözler!22 Şubat 2019 Cuma 12:07
  • ABD tüm dünyaya resti çekti22 Şubat 2019 Cuma 11:41
  • Maduro duyurdu: Halkı korumak için kapatıyoruz!21 Şubat 2019 Perşembe 18:56
  • Suudi Arabistan'dan Pakistan ve Hindistan'a sürpriz hac müjdesi!21 Şubat 2019 Perşembe 11:06
  • Putin'i zor duruma düşürecek iddia20 Şubat 2019 Çarşamba 15:17
  • Trump'ın S.Arabistan planı ortaya çıktı20 Şubat 2019 Çarşamba 12:20
  • Kerkük'ü 'ortak güç' koruyacak20 Şubat 2019 Çarşamba 10:52
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri