Soylu'dan güldüren soru!

Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, 'Adam geçen gün partisini kapattı. Hiçbir genel başkan partisini kapatır mı ya? Partisi kilitledi kaçtı. Sebep, muhalifleri gelecek de itiraz edecekler diye. Sen 10 katlı binayı idare edemiyorsun, Türkiye'yi nasıl idare edeceksin' dedi.