Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, 'Adam geçen gün partisini kapattı. Hiçbir genel başkan partisini kapatır mı ya? Partisi kilitledi kaçtı. Sebep, muhalifleri gelecek de itiraz edecekler diye. Sen 10 katlı binayı idare edemiyorsun, Türkiye'yi nasıl idare edeceksin' dedi.
23 Şubat 2019 Cumartesi17 C.Ahir 1440
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- Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
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Soylu'dan güldüren soru!
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